Čo smiete a čo nie počas sviatkov? S korbáčom sa uliciam vyhýbajte, polícia striehne aj s pokutovými bločkami

Veľká noc bude podľa epidemiológov kľúčová a myslí si to aj polícia. Preto bude od štvrtka 1. apríla až do polnoci 5. apríla kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, ako sú nosenie rúška či porušenie karantény a zákazu vychádzania.

Aj keď počasie bude počas najväčších kresťanských sviatkov pomerne príjemné, autority odporúčajú radšej pobyt v prírode, samozrejme, s dodržaním všetkých nariadení, ako tradičnú návštevu rodiny či susedov spojenú so šibačkou a oblievačkou.

Negatívny vplyv nedodržiavania epidemiologických opatrení sme podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa videli už po Vianociach.





Preto Slovákom v otvorenom liste pripomína, aby sme sa spoločných osláv vzdali, aj keď to bude ťažké.

„Uplynulé mesiace boli veľmi ťažké. Nemocnice naplnili pacienti s COVIDom a tisícky rodín prišli o svojich najbližších. Najnovšie štatistiky nám však dávajú dôvod na opatrný optimizmus. Aby sa pozitívny trend potvrdil, musíme teraz držať spolu a byť disciplinovaní,“ dodal.

Tradície počkajú

S korbáčom sa uliciam preto vyhýbajte, aj naďalej bude platiť prísny zákaz vychádzania. „Výnimky zo zákazu vychádzania sú určené Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ),“ informovala portál vZdravotníctve.sk hovorkyňa polície Denisa Bárdyová.





Polícia za rok 2021 v tomto smere vyriešila už takmer 50-tisíc priestupkov, z toho viac ako 31-tisíc práve z dôvodu porušenia zákazu vychádzania. Ďalších takmer 15-tisíc za nenosenie rúška na verejnosti. Pokuty sú pritom „mastné“.

„V prípade porušenia výnimky zo zákazu vychádzania príslušníci Policajného zboru a príslušníci mestskej a obecnej polície môžu uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 1000 eur,“ doplnila Bárdyová.





Správne konanie riešia príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva, tie sú oprávnené uložiť sankciu dokonca až do výšky 1 659 eur.





Polícia bude kontrolovať hraničné priechody, ako aj hranice jednotlivých okresov. Nasadený bude maximálny počet policajtov v uniformách aj v civilnom oblečení, pomáhať budú tiež vojaci. Len za minulý týždeň 20-tisíc policajných príslušníkov skontrolovalo cez 100-tisíc ľudí.





Veľký dôraz sa bude klásť na dopravné kontroly a snahu „eliminovať čo najviac vodičov pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky z cestnej premávky“, informuje polícia na sociálnej sieti.

Všeobecné výnimky

Výnimky z nosenia rúška na verejnosti sa týkajú iba detí do 6 rokov, športovcov pri výkone aktivity, mentálne postihnutých ľudí či špecifických profesií, ako sú napríklad práce pri horúcej peci a podobne.

V obchodoch a mestskej hromadnej doprave, ako aj v interiéroch, samozrejme, okrem vlastnej domácnosti, je povinné nosenie respirátora. V exteriéroch je povolené mať prekryté horné dýchacie cesty okrem respirátora aj rúškom, šálom alebo šatkou.





Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov (od 9:00 do 11:00) môžu nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta. Sprievodca môže ísť nakupovať pre takúto osobu aj sám, musí mať ale so sebou príslušný preukaz.





Stále platí aj to, že osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 nesmú navštevovať predajne a nesmú opustiť karanténu, a to ani pre obstaranie potravín či drogérie. Z domu môžu odísť len z dôvodu návštevy lekára, lekárne či testovacieho miesta.





S účinnosťou od 1. apríla 2021 sa však rozširujú výnimky zo zákazu vychádzania, a to o cestu s účelom „individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ a cestu späť“.

Ako to je s testovaním?

Vláda tiež z dôvodu sviatkov, počas ktorých nemusia fungovať všetky odberné miesta, a tiež preto, že niektoré mobilné odberové miesta (MOM) vzhľadom na nové dodatky zmlúv s Ministerstvom zdravotníctva SR, od 1. apríla zaniknú, odsúhlasila predĺženie platnosti testov.





Tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu nie starší ako 7 dní, sa negatívnym výsledkom tohto testu vykonaným od 1. apríla 2021 do 4. apríla 2021 možno preukázať až do 11. apríla 2021.

Test potrebujú počas dňa, t.j. od 5:00 do 20:00 tí, ktorí smerujú do zamestnania či školy, kúpiť si noviny, okuliare alebo niečo do záhradky, ďalej tí, ktorí musia navštíviť poštu, banku, čistiareň, knižnicu, opravu obuvi alebo rôzne druhy servisov.





S testom môžete ísť aj na povolené hromadné podujatie, výdajné miesto e-shopov, na pracovný pohovor či do najbližšieho zberného dvora. Povolená je tiež cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný inak.

Čo môžem bez testu?

Test nepotrebujú osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace. Takisto osoby po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní a osoby, ktorým zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu.





Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu, a to v čase od 5. do 20. hodiny. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres.

V čiernych okresoch sa aj do prírody vyžaduje negatívny výsledok testu, nepotrebujú ho deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.





V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test, viac informácií o tom, ktoré to sú, nájdete TU.





VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 20:00

- cesta kvôli obstaraniu nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,

- cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,

- testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,

- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,

- žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,

- cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),

styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

- cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

- zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

- zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,

- cesta na súdne pojednávanie

- cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

