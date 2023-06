Čo robiť, ak ste síce zaočkovaní proti COVID-19, no stretli ste sa s nakazeným človekom

Tretia vlna pandémie sa na Slovensku pomaly rozbieha. Podľa odborníkov však bude odlišná od tých predchádzajúcich. Dôvodom sú ľudia zaočkovaní proti COVID-19 a tí, ktorí toto ochorenie prekonali.

Platia pre nich totiž iné pravidlá, ako pre ľudí, ktorí očkovaní nie sú. Týka sa to aj situácie, keď sa človek stretne s niekým, u koho test na prítomnosť SARS-CoV-2 potvrdil infekciu. Kto musí v takom prípade absolvovať karanténu?

V Spojených štátoch, rovnako ako na Slovensku, platí, že ak je človek vystavený koronavírusu zaočkovaný, povinnú domácu karanténu absolvovať nemusí. Aspoň do okamihu, kým sa u neho nevyvinú príznaky ochorenia.

Sledovať 14 dní

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) doslova uvádza, že „ak ste boli v blízkosti niekoho, kto má COVID-19, nemusíte sa držať ďalej od ostatných, ani sa nechať testovať, pokiaľ nemáte príznaky“.

Hlavným dôvodom je, že plne očkovaní ľudia majú znížené riziko prenosu SARS-CoV-2 na neočkované osoby. Napriek tomu by sa aj zaočkované osoby mali minimálne 14 dní sledovať pre prípadné symptómy, ako uvádza Healthline.





„Máme údaje o tom, že ľudia, ktorí sú úplne očkovaní, aj keď majú pozitívny test, sú väčšinou asymptomatickí,“ uviedla doktorka Jennifer Horneyová, epidemiologička z Univerzity v Delaware. Nie je to tak však vždy.

Príznaky a test

K typickým príznakom COVID-19 stále patria horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, strata chuti alebo čuchu či celková únava. Niektoré symptómy môžu pripomínať príznaky prechladnutia, najmä u ľudí, ktorí majú mierny priebeh ochorenia.

Ak si podobné príznaky všimnete, mali by ste sa izolovať od ostatných ľudí a nechať sa otestovať, a to aj keď ste úplne zaočkovaní. Prvý test by sa mal vykonať okamžite, kontrolný test potom o päť až sedem dní po expozícii.





Kontakty by ste mali obmedziť najmenej 10 dní po poslednom pozitívnom teste. Podľa CDC sa treba vyhýbať najmä jedincom s oslabenou imunitou a neočkovaným ľuďom, ktorí predstavujú rizikovú skupinu pre iné ochorenia.

Návrat rúšok

Viaceré krajiny napriek týmto uisteniam odborníkov zavádzajú naspäť povinnosti nosiť rúška a respirátory na verejnosti, a to aj v exteriéri. Platí to rovnako pre zaočkovaných, ako aj neočkovaných ľudí.





Aktuálne celosvetovo rozšírený variant Delta je totiž rovnako infekčný ako kiahne. To znamená, že na prenos stačí naozaj málo. Ministerstvo zdravotníctva SR momentálne určuje karanténu pri úzkom kontakte s infikovaným. Aký to je?

Podľa stránky korona.gov.sk ste boli v úzkom kontakte s COVID-19 vtedy, ak ste mali priamy fyzický kontakt s nakazenou osobou alebo ste boli od seba v menšej vzdialenosti ako dva metre dlhšie ako 15 minút.





Problémom je aj spoločný pobyt v uzatvorených priestoroch či dopravných prostriedkoch, ak trval viac ako 15 minút. V úzkom kontakte ste tiež s osobou, ktorá nemala prekryté horné dýchacie cesty, prípadne kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Výnimky z karantény

Ak bol nezaočkovaný človek v úzkom kontakte s nakazenou osobou, čaká ho 14-dňová karanténa. Zaočkovaní ľudia karanténu podstupovať nemusia, ak spĺňajú určité podmienky.

Musia byť alebo zaočkovaní oboma dávkami mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 aspoň 14 dní, alebo majú prvú dávku vakcíny a odvtedy ubehli viac ako štyri týždne. Prvá dávka stačí po 14 dňoch vtedy, ak človek prekonal ochorenia najviac pred 180 dňami.





Karanténu nemusia absolvovať ani tí, čo prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Avšak, pri všetkých týchto prípadoch platí, že sa u pacienta nevyskytli žiadne klinické príznaky ochorenia.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?