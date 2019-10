Čo prinesie nová 5G sieť a kedy ju môžeme očakávať?

5G sieť je piata generácia bezdrôtových systémov a je novou sieťou technológii, ktorá má za cieľ super rýchle fungovanie mobilných telefónov a iných bezdrôtových zariadení. Oproti súčasnej 4G sieti by mala byť táto technológia až 100-násobne rýchlejšia. 4G sieť je oproti predošlej 3G sieti 10-násobne rýchlejšia. Čo môžeme teda od tejto novinky očakávať? Aké sú jej výhody a nevýhody?

Super rýchla technológia 5G

Najväčší prínos tejto novej technológie je to, že vďaka nej bude schopných byť pripojených viac ako miliarda užívateľov. Toto číslo predstavuje približne 12% všetkých svetových pripojení. Cez 5G sieť bude prebiehať viac ako 20% dátovej prevádzky cez mobilné telefóny.





Na konci roku 2023 by tak mohla byť prepojená asi polovica severoamerických, tretina ázijských a pätina západoeurópskych užívateľov mobilov. Najviac užívateľov 5G siete by sa malo nachádzať v Číne do roku 2022. Má ich byť až 600 miliónov. Oproti 4G sieti pôjde skutočne o revolučnú zmenu. Rýchlosť prenosu dát by mala byť 100 krát vyššia, bude môcť byť pripojený 100 krát vyšší počet zariadení a systémová kapacita na kilometer štvorcový bude 1000 krát vyššia.



Pri takýchto rýchlostiach by mohla 5G sieť konkurovať optickej sieti. Na využívanie 5G siete je potrebná široká dostupnosť optických prístupových sietí, ktoré sa budú vetviť do jednotlivých základových staníc. Ak budeme chcieť 5G sieť využívať na Slovensku, je potrebný konsenzus a prispôsobenie sa. Táto technológia samozrejme nebude lacnou záležitosťou. Prijatím siete 5G na Slovensku nezaniknú automaticky 4G siete, tie naopak budú ešte rýchlejšie a prístupnejšie čoraz viac užívateľom. 5G sieť bude spočiatku určená primárne biznis zákazníkom.

Aké sú jej najväčšie nevýhody a riziká?

Aké sú však riziká a nevýhody tejto technológie? Isté samozrejme nie je nič, nakoľko 5G sieť sme nemali možnosť v realite otestovať. Vedecké štúdie však uvádzajú, že najväčšou nevýhodou tejto siete môže byť dopad na ľudské zdravie. Vedci sa obávajú najmä nárastu elektromagnetického žiarenia, ktoré môže mať dopad na biologické organizmy, najmä na genetickú informáciu. Upozorňujú na to, že milimetrové vlny využívané v nových 5G sieťach by predstavovali zdravotné riziká pre človeka a prírodu. Odkazujú na štúdie, ktoré skúmali vplyv milimetrových vĺn na kožu, zrak, srdce a zvýšenú rezistenciu baktérii. Toto žiarenie môže mať dopad aj na elimináciu hmyzu, nakoľko už súčasné žiarenie spôsobilo zníženie počtov lietajúceho hmyzu o 75 – 80% oproti roku 1989. A toto sú zrejme faktory, ktoré by mali ľudia zvážiť, pred tým ako si pustíme túto super rýchlu technológiu medzi seba do života.

Prepojená moderná domácnosť vďaka rýchlej sieti

Vaša domácnosť je istotne celá prepojená, aj keď si to možno v danej chvíli vôbec neuvedomujete. Pozeráte si videá cez YouTube vo FullHD rozlíšení alebo na vašich 4K televízoroch, pozeráte seriály cez Netflix alebo počúvate hudbu cez Spotify. Z routeru vám vedie kábel do PC alebo notebooku a mobilné telefóny všetkých členov domácnosti sú pripojené na WiFi. Skutočne sa to nezdá, no vaša domácnosť je prepojená celá jednou sieťou. Väčšinou sa jedná o optický internet, ktorý je momentálne najlepšou voľbou. Dosahuje najvyššie prenosové rýchlosti. Najväčšou nevýhodou je, že optický internet musí byť k vám zavedený pomocou optických káblov, preto ak žijete v menšej obci alebo na vidieku, väčšinou takúto možnosť nemáte.



Preto máte možnosť využiť LTE internet, ktorý je ponúkaný skutočne za skvelú cenu. Jeho výhodou je, že sa signál šíri vzduchom a s prehľadom sa tento internet vyrovná aj optickému internetu. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, práve 5G sieť by priniesla až stonásobok rýchlostí LTE, ktorá je dnes. Bude sa však musieť zmeniť sieťová architektúra, tejto technológii budú ťažko stíhať aj super výkonné procesory. LTE siete dnes zvládnu reálne rýchlosti približne 10 – 20 Mbit za sekundu. 5G sieť však môže ponúkať gigabitové rýchlosti.

Čaká nás technologická revolúcia?

Nevieme dnes ešte jednoznačne povedať, či 5G sieť potrebujeme a kedy nahradí súčasné technológie. Dnes nám stačia siete 4G. Vývoj digitálnych technológii však poukazujú na to, že tieto siete jednoducho stačiť nebudú. Technológie, ktoré zmenia náš život, umelá inteligencia, či roboty budú potrebovať siete vyššej úrovne a medzi ne siete 5G rozhodne patria. 5G technológia by mala hravo zvládať prehrať Ultra HD 4k, aj 8K videá, výnimkou by nemalo byť holografické zobrazenie. Bude potrebná veľká dátová priepustnosť.



Je možné, že sa postupne rozlúčime s používaním káblov a prepojení tak, ako ich poznáme dnes. Počas videohovorov by sme sa mohli rozlúčiť so sekaním obrazu a zvuku. Taktiež použitie virtuálnej reality napríklad pri chatovaní, či video hovoroch počas firemnej konferencie by sa mali stať úplne bežnou záležitosťou.

