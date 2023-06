Čo potrebuje Slafkovský pre zlepšenie? Zámorský expert Dumont vidí príležitosti aj v lepších spoluhráčoch

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský hráva vo svojej nováčikovskej sezóne v zámorskej NHL väčšinou vo štvrtej formácii tímu Montreal Canadiens a nedostáva tak veľa priestoru, ako by sa očakávalo pri úradujúcej jednotke draftu.

Expert Marc Dumont z portálu Montreal Hockey Now aj s pomocou ankety medzi fanúšikmi vybral ideálnych spoluhráčov pre 18-ročného Košičana. Podľa neho by sa Slovák mohol presadiť aj vo vyššom útoku.

Slafkovský potrebuje strieľať častejšie

Dumont si dokáže predstaviť Slafkovského v tretej formácii po boku Seana Monahana a Josha Andersona.

"Monahan je skvelý v tvorbe hry a pri prechode do útočného pásma, čo by mohlo dať Slafkovskému viac streleckých šancí. Potrebuje strieľať častejšie a zaradenie vedľa Monahana by mu určite pomohlo. Anderson má síce nevyrovnané výkony, ale Monahan by mal po ruke dvoch strelcov a to by mohlo priniesť pozitívne výsledky," myslí si odborník.

Ešte si zvyká na tempo v NHL

Za najlepšie pre Slafkovského rozvoj považuje Dumont umiestnenie k Monahanovi a Brendanovi Gallagherovi.

"Gallagher je líder Canadiens vo vytváraní nebezpečných streleckých príležitostí. Aj keď má niekedy smolu v zakončení, určite vedie hru správne. Jeho prístup vytvára u súpera zmätok, čo by mohlo poskytnúť viac priestoru pre Slafkovského, ktorý si stále zvyká na rýchle tempo hokeja v NHL. Ich spolupráca môže byť presne to, čo naštartuje ich ofenzívnu hru," doplnil expert.

Slafkovského priemerný čas na ľade 10:58 minúty na zápas je druhý najnižší v organizácii Habs a radí ho až na 26. miesto medzi nováčikmi v profilige. Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu odohral za Canadiens doposiaľ 16 zápasov, strelil v nich tri góly a pridal dve asistencie.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.