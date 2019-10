Čo je dobré na svalovicu? 5 rýchlych aj dlhodobých tipov, ktoré vám pomôžu

Pravidelné cvičenie je veľmi dôležité. Ak ste však dlho necvičili a rozhodli ste sa to zmeniť, je možné, že vás trápi svalovica.

Svalovica je bolesť svalov spôsobená cvičením. Na svaloch sa objavujú mikrotrhliny svalového tkaniva. Bolesť nastáva zväčša deň po cvičení a trvá priemerne dva dni.

Nedajte sa touto bolesťou odradiť. Ak vás po cvičení trápi silná svalovica, znamená to, že ste sa pohli správnym smerom. Čo pomáha na svalovicu a čo naopak škodí?

Pri cvičení je podstatné aj to, ktorú časť tela ste namáhali najviac. Ak ste začali s drepmi, tak sa svalovica objaví prevažne v oblasti sedacích svalov, nôh a na lýtkach. Na bruchu sa svalovica objaví vtedy, ak ste vykonávali cviky na spevnenie brušných svalov, napríklad brušáky či skracovačky. Pri kardio cvičení namáhame všetky svaly na chrbte, rukách, nohách i bruchu a preto je možné, že budeme mať svalovicu na celom tele. Ako sa nepríjemnej svalovice vlastne zbaviť?



Ak ste to prehnali s cvičením a neviete čo na svalovicu, tak súste týchto 5 tipov:

1. Strečing



Telo býva pred cvičením studené a meravé, preto je dôležité ho zahriať a pripraviť na istú záťaž. Najúčinnejší tip ako na svalovicu je ten, že si vyhradíte pred cvičením aspoň dvadsať minút na& strečing. Väčšina ľudí strečing zanedbáva, alebo o ňom ani nepočuli, a to je veľká chyba.



Strečing je menšia rozcvička pred cvičením. Napomáha naťahovaniu svalstva a pri jeho praktizovaní, znížite bolesti svalov počas svalovice. Strečing by mal trvať minimálne desať minút, mali by ste ho praktizovať pred aj po cvičení a veľmi dôležité je aj správne cvičenie.

2. Pohyb



Pohyb je účinným a podstatným bodom, ktorý pomáha na svalovicu, netreba ho zanedbať. Hýbať sa musíme neustále a v tomto prípade je najlepšie si nájsť& pohybovú aktivitu hneď deň po cvičení, teda počas toho ako sa dostaví svalovica.



Regenerácia svalov by mala obsahovať pohyb iný, akým ste telo namáhali. Záťaž by mala byť mierna a mala by telo uvolniť.Účinným pohybom je napríklad plávanie, prechádzka na čerstvom vzduchu.

3. Regenerácia



Regeneráciou svalov nemyslíme, že si teraz sadnete pred televízor a budete čakať pokiaľ svalovica sama pominie. Nezanevrite na mierny pohyb a svalom pomôžte vitamínmi. Najlepším pomocníkom, ktorý pomôže pri nadmernej záťaži, je magnézium.Telo potrebuje veľké množstvo vitamínov.



Človek ich však neprijme zo stravy toľko, ako je potrebné. Pomôžte si vitamínmi v podobe tabliet. Na regeneráciu svalov vám okrem magnézia pomôže aj vitamín C či zinok. Vitamíny a výživové doplnky nám nenahrádzajú stravu, ani pri zvýšenom pohybe a cvičení, preto by ste ich mali užívať opatrne.





4. Masáž



Na uvoľnenie bolesti svalov je vhodná masáž. Doprajte si ju hneď po cvičení. Masáž nôh a lýtok si zvládnete spraviť aj sami. Použiť môžete akýkoľvek gél alebo masť. Najlepším prípravkom je masť, ktorá chladí a má liečivé účinky. Naopak pred cvičením si natrite nohy hrejivou masťou.



Ak ste sa rozhodli začať pravidelne cvičiť, najlepšou prevenciou bude, ak si občas zájdete aj na profesionálnu masáž celého tela. Svaly človeka veľmi rýchlo tuhnú, preto je dôležité ich zahrievanie a naťahovanie.

5. Sprcha



Viete, čo je dobré na svalovicu a „bojíte sa toho“? Tak sa skúste hneď po návrate z fitka osprchovať vlažnou vodou. Na zaťažené svaly pomôže najviac vlažná až studená voda. Väčšinou sme zvyknutí sa sprchovať teplou až horúcou vodou, ale práve vlažnejšia je to pravé!



Nezabúdajte, že aj otužovanie je veľmi prospešné pre vaše zdravie a aj pri záťaži svalstva. Nie každý je otužilec, ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa nevydržia sprchovať pod studenou vodou, skúste tiež striedavé sprchovanie, raz studenou a raz teplou vodou.





Vyvarovať sa svalovici a neznesiteľným bolestiam, ktoré sa na druhý deň dostavia, je možné aj menšou záťažou. Nepridávajte si na plecia zbytočne veľa. Pomalými krokmi sa dostanete ďalej. Nemôžete očakávať, že sa cvičenie zaobíde bez svalovice a svalovej horúčky, to k tomu patrí. Svalovica je prospešná a mala by sa dostaviť skoro vždy po dôkladnom cvičení, takže nehľadajte nejaké extra lieky proti nej. Skôr sa snažte ju len zmierniť!





TIP: Pokiaľ nebudete dodržiavať základný princíp pravidelného prevádzania športu, nikdy sa svalovici celkom nevyhnete. Preto treba cvičiť pravidelne.





