Citroën plánuje vytvoriť nový elektromobil, vyrábať sa bude v Trnave

Francúzska značka automobilov Citroën plánuje vynoviť model C3 ako elektromobil. Portálu Auto Express to prezradil generálny riaditeľ spoločnosti Thierry Koskas.

Supermini, ktoré sa bude volať Citroën e-C3, pritom budú vyrábať v závode Stellantis v Trnave, kde vyrábajú končiaci model C3, ako aj Peugeot 208, potvrdil Koskas.

Verzia e-C3 by mala mať podľa neho dojazd viac ako 300 kilometrov. Zatiaľ však nezverejnili žiadne podrobnosti o kapacite batérie alebo výkone. Štartovacia cena by mala byť podľa Koskasa nižšia ako 25-tisíc eur.

Skupina Stellantis stavia Citroën do pozície jedného z hlavných obranných opatrení proti rýchlo sa rozširujúcemu zoznamu čínskych výrobcov, ktorí v Európe uvádzajú lacnejšie elektrické vozidlá.

Viac ako 180-tis. elektromobilov a takmer 6 600 nabíjacích bodov. Také sú predikcie stavu elektromobility na Slovensku v roku 2030 uvedené v Akčnom plánu rozvoja elektromobility, ktorý schválila vláda.

Ku koncu prvého štvrťroka tohto roku pritom po našich cestách jazdilo niečo vyše 7 000 batériových elektromobilov, ktoré mali k dispozícii 1 576 verejných nabíjacích bodov.

„Na Slovensku sa predpokladá zrýchľovanie tempa rastu počtu elektromobilov zo súčasných 1,7 % na 10 % v roku 2025. Do konca roka 2030 očakávame 183 tis., pričom podiel nových registrácií by mal dosiahnuť 39 %,“ odhaduje v materiáli Ministerstvo hospodárstva SR.

Tento trend si podľa neho bude vyžadovať aj výrazný nárast počtu verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry.

Uvedený rast by malo podporiť 16 opatrení v schválenom akčnom pláne. Väčšina z nich je finančne priamo krytá z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o viac ako 80 mil. eur.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

