Cítite sa unavený? Ako rozlíšiť, či ide o symptóm COVID-19 alebo o niečo iné a rovnako závažné

Medzi základné príznaky ochorenia COVID-19 patrí aj únava alebo malátnosť. Avšak rozlíšiť, či ide o bežnú únavu spôsobenú stresom, fyzickou aktivitou alebo jednoducho prostredím či počasím, je pomerne náročné.

Odborníci sa v prípade koronavírusu SARS-CoV-2 zhodujú, že na to, aby ste sa museli naozaj začať báť, by ste mali spozorovať aj ostatné príznaky. Tými sú horúčka nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov alebo hlavy či strata čuchu a chuti.

Únava je termín používaný na označenie celkového pocitu únavy alebo nedostatku energie. Nie je to ale to isté, ako cítiť sa ospalý. Ak ste unavení, nemáte motiváciu a energiu. Ospalosť môže byť príznakom únavy, ale nie sú to pojmy s rovnakým významom.

Únava je bežným symptómom mnohých zdravotných problémov. Môže však byť tiež prirodzeným výsledkom životného štýlu. Paradoxne, únavu pociťujú najmä tí, ktorí majú nedostatok pohybu alebo sa nesprávne stravujú.

Práve v rámci epidemických opatrení prešli u mnohých ľudí návyky súvisiace s pohybom a stravou veľkými zmenami. Preto sa nám môže zdať, že sme viac unavení ako zvyčajne, aj keď nič nerobíme.

Ak sa pocit únavy nestratí odpočinkom a zlepšením výživy, vtedy môžeme hovoriť o možnom zdravotnom probléme. Existuje mnoho príčin únavy, ktoré možno rozdeliť do troch kategórií. Je to faktor životného štýlu, fyzické (zdravotné) podmienky a problémy duševného zdravia.

V rámci fyzických parametrov môže byť únava výsledkom fyzickej námahy, ale naopak aj nedostatku aktivity. Ďalej ju tiež spôsobuje nedostatok spánku, nadváha alebo obezita, užívanie antidepresív alebo sedatív či pravidelné užívanie alkoholu a drog.

Okrem stravy môže byť problém aj v nadmernej konzumácii kofeínu, ale tiež, ak sa nudíme alebo sme smutní, teda hovoríme o období akéhosi emočného stresu.

V súvislosti s duševným zdravím je únava častým príznakom úzkosti, depresie a sezónnej afektívnej poruchy, ktorá je v podstate poruchou nálady spôsobenou zmenou ročného obdobia.

Únavu môže spôsobiť aj mnoho ochorení, medzi tie najznámejšie patria napríklad cukrovka, anémia či rakovina. Môže ju však spôsobiť aj ochorenie obličiek či pečene, tiež infekcie ako sú nachladnutie a chrípka, alebo aj chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP).

Ďalšie choroby, ktoré sa prejavujú únavou, sú artritída, syndróm chronickej únavy, poruchy spánku (napríklad nespavosť), poruchy stravovania (napríklad anorexia), autoimunitné poruchy, srdcové zlyhanie či problémy so štítnou zľazou.

Tiež sa tento symptóm uvádza pri Addisonovej chorobe, ktorá ovplyvňuje hladiny hormónov, ďalej pri fibromyalgii, ktorá spôsobuje bolesti celého tela, ako aj pri emfyzéme, teda rozdutí pľúc, ktoré má za následok nadmerný obsah vzduchu v pľúcach.

Ak hovoríme o symptómoch ochorenia COVID-19, medzi prvé, ktoré sa vo väčšine prípadov prejavia, patrí horúčka alebo gastrointestinálne problémy, ako sú kŕče či hnačka. Následne vírus SARS-CoV-2 napadne pľúca.

Až v tejto fáze sa väčšinou objaví symptóm únavy. Často sa spája s bolesťami kĺbov a svalov, na ktoré sme zvyknutí pri nachladnutí či bežnej chrípke. Dobrou radou teda je odsledovať aj to, či sa pred pocitom únavy neprejavili najprv iné príznaky.

Ideálne je teda podľa odborníkov vylúčiť iné dôvody, ktoré by mohli únavu spôsobiť, následne overiť, či nepociťujeme aj iné príznaky ochorenia COVID-19 a v prípade podozrenia na prítomnosť koronavírusu v tele zavolať svojmu lekárovi.

