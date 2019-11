Čisté príjmy by mohli stúpnuť, tvrdí Klub 500 a žiada zvýšenie nezdaniteľnej časti dane

Podnikatelia upozorňujú na to, že keby sa najnižšie hrubé zárobky zdvihli od začiatku budúceho roka zo súčasných 520 eur napríklad na 630 eur, zamestnanec by získal v čistom 77 eur, ale štát na daniach a odvodoch by zinkasoval bezmála 72 eur.