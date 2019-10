Čísla povedia všetko

Určite ste sa už ocitli v situácii, keď vám príprava na prácu trvala omnoho dlhšie, ako jej samotná realizácia. Merali ste, počítali a znovu premeriavali a počítali. Neprekážalo vám to, pretože výsledok stál zato.

Je prirodzené, že keď vám záleží na tom, aby bol váš výtvor dokonalý, príprave venujete náležitú pozornosť. Nezáleží na tom, či idete stavať, prerábať alebo zariaďovať svoje bývanie.

Áno, aj na to je dobré sa pripraviť a veľa počítať. Rýchle a jednoduché riešenie je úver. Keď však patríte k tým, ktorí si svoju investíciu do bývania chcú dobre premyslieť a naplánovať, odporúčame vám začať najprv sporiť. A najlepšie v Prvej stavebnej sporiteľni.

Dlhodobé sporenie v PSS má mnoho výhod:

1. Zvyknete si na pravidelný „presun“ určitej čiastky.

2. Nadštandardne zhodnotíte svoje úspory.

3. Pripravíte si rezervu do budúcnosti.

4. Získate úver s nemennou a nižšou úrokovou sadzbou ako bez predchádzajúceho sporenia.





Ale čo je hlavné, peniaze neminiete a o niekoľko rokov, keď príde čas na modernizáciu alebo výmenu vášho bývania, ako by ste ich našli. Okolie vám tvrdí, že sporenie už nie je také výhodné? Omyl. V Prvej stavebnej sporiteľni vás o presvedčia o opaku. Čím? Predsa číslami.

Ozaj to stojí za to

Už v prvom roku sporenia získate viac ako kdekoľvek inde. PSS totiž každému, kto si teraz uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení a pri dohodnutom šesťročnom sporení splní stanovené podmienky, pridá k základnej úrokovej sadzbe z vkladov percentá navyše. Za prvý rok sporenia 7,5 %, za druhý 4 % a za tretí 1 %.



Nezabudnime ani na štátnu prémiu. Iste, podmienky na jej získanie štát sprísnil. No stále je to krásne 2,5 % zhodnotenie vašich vkladov. Pre niekoho to môže byť aj plných 70 €. Začnite v PSS sporiť čo najskôr, pretože čím skôr a čím vyššiu sumu na začiatku vložíte, tým bude výnos zo sporenia zaujímavejší.

Pozrite si náš nový Magazín !