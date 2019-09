Čínsky export na americký trh rapídne stúpol, Trump zvažuje uvaliť ďalšie clá

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že je pripravený uvaliť clá na ďalší čínsky dovoz v hodnote 267 mld. USD. Tieto potenciálne clá by sa prijali nad rámec ciel na čínske tovary za 200 mld. USD, ktoré sa Trump už chystá zaviesť. Znamenalo by to, že dodatočné clá by pokryli takmer všetky tovary, ktoré Čína predáva na americkom trhu.