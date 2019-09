Čína vyslala sondu na odvrátenú stranu Mesiaca, bude skúmať povrch na južnom póle

PEKING 8. decembra (WebNoviny.sk) - Čína vyslala na odvrátenú stranu Mesiaca sondu. Nosná raketa Čchang-čeng 3B s ňou vyštartovala zo základne Si-čchang v provincii S-čchuan na juhozápade krajiny v sobotu o 2:23 tamojšieho času. Informovala o tom čínska tlačová agentúra Sin-chua.

Čína verí, že sa jej v rámci misie Čchang-e 4 podarí pristáť úspešne a bez akéhokoľvek poškodenia sondy, ktorá by sa mala dostať do cieľa za približne 27 dní. Krajina tento rok v máji vyslala na Mesiac družicu Čchüe-čchiao, ktorej úlohou je zabezpečiť komunikačné spojenie medzi Čchang-e 4 a Zemou. Sonda, ktorá slúži zároveň ako robotické vozidlo, bude skúmať časti na povrchu aj pod povrchom južného pólu Mesiaca.

Čína dlhodobo pracuje na rozvoji svojho ambiciózneho vesmírneho programu. Od roku 2003, keď vyslala do kozmu prvú misiu s ľudskou posádkou, sa jej už podarilo napríklad uskutočniť výstup do otvoreného vesmíru.

V roku 2013 na Mesiaci pristála so svojím prieskumným vozidlom Nefritový králik a na budúci rok na ňom plánuje pristáť aj so sondou v rámci misie Čchang-e 5, ktorej cieľom je dopraviť na Zem vzorky. Bude to pritom po prvý raz od roku 1976. Okrem iného tiež plánujú v 20. rokoch tohto storočia pristáť s prieskumným vozidlom na Marse.

