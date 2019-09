Čilič sa po troch rokoch prebojoval medzi najlepšiu osmičku na US Open

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) - Chorvátsky tenista Marin Čilič sa po troch rokoch prebojoval medzi najlepšiu osmičku na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD).

Nasadená "sedmička" sa v osemfinále lepšie vyrovnala s náročnými podmienkami a zdolala Belgičana Davida Goffina 7:6 (6), 6:2, 6:4. Aj v tomto zápase museli obaja tenisti bojovať s vysokými teplotami



"Začiatok som mal pomalý a súperovi sa, naopak, darilo. Mal som šťastie, že prvý set nakoniec patril mne," povedal Čilič po víťazstve a dodal: "Na konci mi povedal, že mal nejaké problémy s ramenom. Bola to pre neho nešťastná situácia. V posledných dvoch setoch nehral tak ako je schopný."

Čilič sa vo štvrťfinále stretne s Keiom Nišikorim (Jap.-21), ktorý v pondelňajšom osemfinálovom zápase zdolal Nemca Philippa Kohlschreibera 6:3, 6:2, 7:5.

US Open - dvojhra mužov - osemfinále Marin Čilič (Chor.-7) - David Goffin (Belg.-10) 7:6 (6), 6:2, 6:4





