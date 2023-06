Cibuľová kríza na Slovensku nie je a potravinári vidia tri riešenia, ako nedať spotrebiteľom dôvod na paniku (video+foto)

Vo svete je nedostatok zeleniny, svetoví producenti obmedzujú jej vývoz a jej cena rastie. Cibuľová kríza zvýšila záujem o túto plodinu aj na Slovensku, čo potvrdzujú aj samotní pestovatelia.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spolu s profesionálnymi pestovateľmi zdôrazňujú, že dôvod na cibuľovú paniku nie je a túto plodinu si do zásob spotrebitelia nemusia nakupovať.

Dôvodom, prečo je v niektorých krajinách zelenina vrátane cibule nedostatkovou komoditou s vysokými cenami, je nevydarený hospodársky rok, záplavy, extrémne sucho, mrazy, energetická kríza a znižujúce sa minuloročné zásoby úrody. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Slovenskí pestovatelia pociťujú dôsledky nedostatku cibule v podobe vysokého záujmu o slovenskú cibuľu aj v zahraničí a to hlavne z Českej republiky, alebo z Maďarska.

„Apelujeme na našich pestovateľov, aby boli v tejto dobe proslovenskí a domácu cibuľu nárazovo nevypredávali do zahraničia, ale pokračovali v plynulom zásobovaní domáceho trhu a našich obchodov. Profesionálni pestovatelia s vybudovanými skladovými priestormi, majú ešte aj dnes na sklade cibuľu, ktorá je navyše naďalej vo vyhovujúcej kvalite. Takúto cibuľu vieme aj v týchto dňoch bez väčších problémov kúpiť v obchodoch,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Dodal, že u malých predajcov a pestovateľov sa môže stať, že cibuľu už spotrebiteľ po tieto dni nekúpi, ale ide o prechodný problém súvisiaci s logistikou zásobovania alebo s prirodzeným vyprázdnením skladov, ktoré by boli prázdne či už je, alebo nie je cibuľová kríza.

„Je to aj o zodpovedných poľnohospodároch, ktorí zvolia takú obchodnú taktiku, aby priebežne uvoľňovali zásoby do obchodu. Navyše, už v týchto dňoch rastie na poliach cibuľa zasiata ešte vlani v auguste. Dnes dosahuje výšku 10-15 cm od zeme a do obchodov sa dostane už koncom júna. A už čoskoro bude v predaji aj mladá slovenská cibuľka, čiže už aj v tomto stave vieme pokryť zvýšený dopyt,“ uviedol predseda Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu SR Jozef Šumichrast.

SPPK so zeleninármi vidí tri riešenia, ako nedať spotrebiteľom dôvod na paniku pri cibuľových, alebo aj iných zeleninových krízach. A to je dlhodobá a silná finančná podpora štátu pre zeleninárstvo.

Pestovanie musí byť pre poľnohospodárov motivačné, aby neboli stratoví. Nutnosť vybudovať viac moderných skladovacích priestorov a spotrebiteľský patriotizmus. Zo štatistík SPPK vyplýva, že pestovanie cibule na Slovensku má vzostupný trend.

V roku 2017 ju pestovali poľnohospodári na výmere 697 ha pri produkcii 14-tisíc ton, v roku 2021 presiahli výmery cibule 1 100 ha a pozbieraná úroda bola takmer 40-tisíc ton. Priemerná sebestačnosť bola v rokoch 2016 až 2019 na úrovni 94 percent. Obdobná sebestačnosť je aj v tomto období.

Predseda Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu SR Jozef Šumichrast (v popredí) počas tlačového brífingu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) na tému: Bude alebo nebude cibuľa? Ako sa poučiť z cibuľovej krízy? v priestoroch skladu plnom cibule na farme Lúčny Dvor spoločnosti Agromačaj. Pusté Úľany, okres Senec, 15. marec 2023.Foto: SITA/Diana Černáková

Zľava: Predseda SPPK Emil Macho a predseda Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu SR Jozef Šumichrast počas tlačového brífingu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) na tému: Bude alebo nebude cibuľa? Ako sa poučiť z cibuľovej krízy? v priestoroch skladu plnom cibule na farme Lúčny Dvor spoločnosti Agromačaj. Pusté Úľany, okres Senec, 15. marec 2023.Foto: SITA/Diana Černáková

Predseda SPPK Emil Macho po tlačovom brífingu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) na tému: Bude alebo nebude cibuľa? Ako sa poučiť z cibuľovej krízy? v priestoroch skladu plnom cibule na farme Lúčny Dvor spoločnosti Agromačaj. Pusté Úľany, okres Senec, 15. marec 2023.Foto: SITA/Diana Černáková

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz