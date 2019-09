Cibulkovú po tuhom boji na US Open čaká v treťom kole tradičná súperka Kerberová

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako dvadsiata deviata má za sebou náročné stretnutie proti Taiwančanke Chsieh Su-wej v rámci 2. kola na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku.

Zverenka Mateja Liptáka strávila na kurte takmer tri a pol hodiny, no nakoniec sa po víťazstve 7:6 (3), 4:6, 6:4 mohla tešiť z postupu do 3. kola.



"Bol to neuveriteľne náročný zápas. Trvalo mi viac ako tri hodiny, kým som sa prebojovala do 3. kola. Bolo to však úžasné, hrali sme na vonkajšom kurte s mužstvom divákov. Som skutočne šťastná, že som v ďalšom kole," uviedla Cibulková pre facebookový profil podujatia.

Trináste vzájomné stretnutie

Jej ďalšou súperkou bude víťazka tohtoročného Wimbledonu a nasadená štvorka Nemka Angelique Kerberová. Obe súperky čaká trináste vzájomné stretnutie. Nemecká tenistka sa tešila z triumfu v siedmich prípadoch. Tento rok sa seba narazili na turnajoch v Sydney a Eastbourne, v oboch prípadoch bola úspešnejšou Kerberová.

V roku 2016 sa stretli vo finále koncoročného šampionátu WTA v Singapure. Z celkového triumfu a víťaznej trofeje sa mohla radovať Cibulková.



Tridsaťročná Kerberová vie, že ju v sobotu čaká náročné stretnutie. "Proti Domi to bude ďalší náročný zápas. Odohrali sme spolu mnoho ťažkých bitiek v minulosti a teraz je pred nami ďalšie stretnutie," uviedla Kerberová pre web WTA a dodala: "Teším sa. Viem, čo môžem očakávať. Ona vie, ako hrám a ja poznám jej hru. Preto si myslím, že to bude dobrý zápas."

V treťom kole až šesť českých tenistiek

Zaujímavosťou 3. kola dvojhry žien je účasť až šiestich českých tenistiek medzi najlepšou tridsaťdvojkou. Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušková, Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Karolína Muchová a Karolína Plíšková potvrdzujú súčasnú kvalitu českého ženského tenisu.

Konkurovať im na tohtoročnom US Open môžu konkurovať iba domáce Američanky. Do 3. kola sa prebojovali v pätici. Okrem Sofie Keninovej, minuloročnej víťazky vo Flushing Meadows Sloane Stephensovej, vlaňajšej finalistky Madison Keysovej sa domáci fanúšikovia môžu v tejto fáze turnaja tešiť na súboj medzi sestier Williamsových.





