Cibulková získala rozhodujúci bod, Slovensko sa udržalo vo svetovej skupine Fed Cupu

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) - Dominika Cibulková vo svojom poslednom fedcupovom zápase v kariére získala v úvodnej nedeľňajšej dvojhre rozhodujúci tretí bod pre svoj tím vo víkendovom play-off stretnutí Slovensko - Brazília o udržanie v II. svetovej skupiny Pohára federácie 2020 tenisových reprezentačných družstiev žien.

Finalistka Australian Open 2014 Cibulková si v súboji jednotiek oboch tímov poradila s Beatriz Haddadovou-Maiovou za 104 minút 7:6 (3), 6:0. Slovensko sa tak udržalo v II. svetovej skupine aj pre budúci rok.

Tajbrejk na úvod

Dvadsaťdeväťročná Cibulková (33. v rebríčku WTA) a o sedem rokov mladšia Haddadová-Maiová (165.) odohrali prvý vzájomný zápas. Začiatok stretnutia vyšiel lepšie slovenskej tenistke, ktorá sa ujala vedenia 2:0.

Brazílčanke sa podarilo otočiť skóre a za stavu 5:4 išla podávať na zisk prvého setu. Slovenka však zabojovala a otočila na 6:5 vo svoj prospech. O osude úvodného dejstva musel rozhodnúť tajbrejk, v ktorom dominovala Cibulková a získala ho v pomere 7:3.

Aj úvod druhého setu patril slovenskej tenistke, v prevej hre prelomila súperkin servis, brejk následne pri svojom podaní potvrdila a viedla 2:0. Z tempa nepoľavila a patrili jej aj ďalšie hry v stretnutí.

Za stavu 5:0 išla Cibulková podávať na víťazstvo v zápase a zisk rozhodujúceho tretieho bodu pre Slovensko. Trvalo povzbudzovaná domácim publikom nenechala nič na náhodu a pri svojom servise premenila prvý mečbal.

Slovensko - káder Dominika Cibulková (33. vo svetovom rebríčku vo dvojhre/ -) Viktória Kužmová (46. / 196. vo štvorhre) Karolína Schmiedlová (66. / -) Magdaléna Rybáriková (68. / 177.) Rebecca Šramková (197./ 678.) kapitán: Matej Lipták

Slová vďaky na rozlúčku

"V mene Slovenského tenisového zväzu (STZ) a v mene všetkých fanúšikov ti ďakujem za tvoju úžasnú kariéru. Za množstvo prekrásnych zápasov, ktoré si v Pohári federácie odohrala. Prajem ti v tenisovej kariére i v súkromnom živote veľa úspechov. Ďakujeme," povedal prezident STZ Tibor Macko.

"Je to aj pre mňa ťažká chvíľa. Myslím si, že výkony, ktoré si cez víkend podala, ukázali, prečo si ťa ľudia budú pamätať. Si príkladom bojovnosti a pracovitosti. Dokázala si do prípravy na zápasy dávať všetko a tak si ťa budem pamätať," uviedol kapitán slovenského tímu a osobný kouč Cibulkovej Matej Lipták.

"Chcela by som sa všetkým poďakovať, že ste nás aj počas sviatkov prišli povzbudiť v hojnom počte. Boli ste super. Ďakujem," uviedla Cibulková pri rozlúčkovej ceremónii priamo na kurte.

"Snažila som sa nemyslieť na rozlúčku. Niekedy je ťažké nepredbehnúť myseľ, to čo chcem aby sa stalo a aby to dopadlo dobre. Tento víkend som však udržala chladnú hlavu a naozaj si to veľmi cením, lebo to nebolo jednoduché. Občas mi utekali myšlienky, či to dopadne dobre. Bolo to iné, ako v predošlých zápasoch. V sobotu som bola nervóznejšia, až som bola netradične nesvoja. Takže som si to takto odbila už včera a dnes som začínala voľnejšie. So súperkou som sa na začiatku zápasu oťukávala. Po prvom sete som ju potom zvalcovala. Kritické chvíle v prvom ste prišli za stavu 3:5. Mala som brejkbaly, ktoré som najprv nedokázala využiť. Musela som bojovať, veľmi mi pomohli aj diváci. Možno na turnaji by som sa nechala zlomiť, ale pred domáci divákmi som to nedopustila. Som rada, ze sa mi takto podarilo rozlúčiť s Fed Cupom. Vidím medzi dievčatami veľký potenciál. Verím, že budú verné reprezentácii." dodala Cibulková pre RTVS.

Pohár Federácie: Slovensko – Brazília

Bez straty setu

Na záver programu príde na rad štvorhra Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Beatriz Haddadová-Maiová, Luisa Stefaniová. Kapitáni Matej Lipták a Roberta Burzagliová však majú nárok na zmeny. Slovensko má k dispozícii aj Karolínu Schmiedlovú a Rebeccu Šramkovú.

V sobotňajších dvojhrách nestratili slovenské tenistky ani jeden set. Najprv Cibulková zdolala Carolinu Meligeni Alvesovú dvakrát 6:1. Následne si Viktória Kužmová poradila s Beatriz Haddadovou-Maiovou dvakrát 6:3.

Obe družstvá nastúpili na premiérový vzájomný duel v Pohári federácie. Slovensko figuruje na 16. priečke v renkingu krajín ITF, Brazília je na 21. mieste. Slovenky sa zachránili v II. svetovej skupine, z ktorej zatiaľ naposledy vypadli v roku 2005 po prehre 1:4 v Thajsku.

V uplynulom stretnutí Pohára federácie proti Lotyšsku (prehra 0:4) slovenský kapitán Matej Lipták mal k dispozícii mladú štvoricu Viktória Kužmová, Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková a Terézia Mihalíková. Proti Brazílii sa v nominácii ocitlo skúsené duo Dominika Cibulková a Magdaléna Rybáriková.

Brazília - káder Beatriz Haddadová-Maiová (165./ 570.) Carolina Meligeni Alvesová (355./ 306.) Gabriela Céová (442./ 359.) Luisa Stefaniová (447./ 128.) Thiasa Grana Pedrettiová (671./494.) kapitánka: Roberta Burzagliová

Trio v semifinále

V aktuálnej sezóne sa trio slovenských reprezentantiek dostalo minimálne do semifinále na turnajoch WTA. Dvadsaťročná Kužmová sa v januári prebojovala na turnaji v Aucklande do semifinále, v ktorom nestačila na neskoršiu víťazku podujatia Nemku Juliu Görgesovú.

Dvadsaťštyriročná Schmiedlová rovnako pred Australian Open postúpila v Hobarte až do finále. Začiatkom apríla sa podarilo Magdaléne Rybárikovej dostať do semifinále v mexickom Monterrey. Jedine Dominika Cibulková stále čaká v aktuálnej sezóne na prenikavý úspech.

Súperky Sloveniek z Južnej Ameriky nedisponujú hráčkou z prvej stovky rebríčka WTA. Najvyššie postavenou Brazílčankou je Beatriz Haddadová-Maiová aktuálne na 165. priečke. Ďalšie brazílske reprezentantky sú mimo Top 300. V deblovom renkingu sa v druhej stovke nachádza Luisa Stefaniová (128.).

Fed Cup: Play-off o zotrvanie v II. svetovej skupine 20. – 21. apríla, Bratislava, antuka v AXA Arena NTC SLOVENSKO - BRAZÍLIA 3:0 po nedeľňajšej I. dvojhre - Slovensko má istotu účasti v II. svetovej skupine PF 2020 Dominika Cibulková - Beatriz Haddadová-Maiová 7:6 (3), 6:0 za 104 minút Sobota: Dominika Cibulková - Carolina Meligeni Alvesová 6:1, 6:1 za 65 minút Viktória Kužmová - Beatriz Haddadová-Maiová 6:3, 6:3 za 89 minút Zostávajúci nedeľňajší program: Štvorhra: Viktória Kužmová, Magdaléna Rybáriková - Beatriz Haddadová-Maiová, Luisa Stefaniová





