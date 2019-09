Cibulková po výhre nad Kerberovou postúpila do osemfinále dvojhry na US Open

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako dvadsiata deviata postúpila do osemfinále ženskej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku. Zverenka Mateja Liptáka zvíťazila za 133 minút 3:6, 6:3, 6:3 v sobotňajšom zápase 3. kola nad nasadenou štvorkou Nemkou Angelique Kerberoveou.

Čaká ju minuloročná finalistka

Cibulkovú čaká v súboji o postup do štvrťfinále minuloročná finalistka a nasadená štrnástka Američanka Madison Keysová. Finalistka Australian Open z roku 2014 Cibulková sa mohla tešiť z prvého triumfu nad hráčkou Top 10 v tejto sezóne.



Bývalá svetová štvorka Cibulková nezačala úvodný set ideálne. Hneď v prvej hre stratila svoj servis. Neskôr dokázala ešte vyrovnať na 3:3, no posledné tri hry prvého dejstva patrili nemeckej tenistke, ktorá v 9. hre premenila na príjme druhý setbal. Celkovo ponúkla Cibulková v prvom sete Kerberovej šesť brejkbalových príležitostí, Nemka z nich polovicu využila. Slovenke patril úvod druhého setu. Ujala sa vedenia 3:0 a túto výhodu si držala až do konca dejstva. Za stavu 5:3 premenila na príjme prvý setbal a vyrovnala stav setov na 1:1.

V úvode tretieho dejstva sa dostala do vedenia 3:1 slovenská tenistka. Túto výhodu si udržala aj v nasledujúcom priebehu a za stavu 5:3 pri svojom podaní využila prvý mečbal. V druhom dejstve zredukovala Cibulková počet nevynútených chýb. Kým v prvom sete ich urobila až 16, v druhom iba 10. Zároveň zahrala aj o 7 víťazných úderov viac ako v prvom dejstve. Tento priaznivý trend si dokázala udržať aj v treťom dejstve, v ktorom takisto toľko nekazila ako v úvode stretnutia, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako rozhodujúce pre jej úspech v stretnutí.

Sladké víťazstvo v New Yorku

"Tento rok som už dvakrát hrala s Angelique a v oboch zápasoch som prehrala aj keď som hrala dobre. Ona ma proste na kurte ´zabila´. Dnes som vyskúšala pár nových vecí a fungovali. Aj keď som prehrala prvý set, vedela som, že robím správne veci. Rozhodlo iba pár loptičiek. Vedela som, že ak budem pokračovať vo svojej hre, tak budem úspešná. V posledných siedmich rokoch sa mi na US Open nedarilo. Preto aj víťazstvo nad Angelique chutí sladko," uviedla Cibulková v pozápasovom interview na kurte.





Šiesty triumf slovenskej tenistky

Dvadsaťdeväťročná Cibulková (35. v rebríčku WTA) a o rok staršia Kerberová (4.) odohrali trinásty vzájomný duel. Slovenská tenistka sa tešila zo šiesteho triumfu. Tento rok sa seba narazili na turnajoch v Sydney a Eastbourne, v oboch prípadoch bola úspešnejšou Kerberová. V roku 2016 sa stretli vo finále koncoročného šampionátu WTA v Singapure. Z celkového triumfu a víťaznej trofeje sa mohla radovať Cibulková.

Zverenkyňa Mateja Liptáka Cibulková sa tento rok predstavila jedenástykrát v hlavnej súťaži US Open. V 1. kole si poradila s kvalifikantkou Arantxou Rusovou z Holandska 4:6, 6:2, 6:3. V 2. kole zvíťazila po tuhom boji nad Chsieh Su-wej z Taiwanu 7:6 (3), 4:6, 6:4. V roku 2010 sa dostala vo Flushing Meadows do štvrťfinále, čo predstavuje jej kariérne maximum na tomto turnaji.



Trojnásobná grandslamová víťazka Kerberová je miestnou šampiónkou z roku 2016, kedy vo finále uspela nad Češkou Karolínou Plíškovou 6:3, 4:6, 6:4. Na ceste do 3. kola si v priebehu tohto týždňa poradila s Ruskou Margaritou Gasparianovou a Johanna Larssonovou zo Švédska.

Dvojhra žien - 3. kolo: Dominika Cibulková (SR-29) - Angelique Kerberová (Nem.-4) 3:6, 6:3, 6:3 za 133 minút





