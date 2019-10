Cibulková oznámila spoluprácu s akadémiou Love4Tennis, ich cieľom je vychovávať mladé talenty

Love4Tennis pôsobí na Slovensku už 10 rokov a pôsobilo v nej veľa slovenských reprezentantov. "Dominika je veľkým vzorom a jednou z najúspešnejších športovkýň na Slovensku. Veľa detí ju má ako idol, a preto dúfame, že sa nám podarí osloviť mnoho detí a rodičov, aby sa vrátili na tenisové dvorce. Chceli by sme rozhýbať šport na Slovensku a vytvorili to prostredie spoločne so skúsenosťami, ktorá naša akadémia už má a samozrejme aj Dominika, ktorá ich nazbierala s jej energiou a odhodlaním. Chceme byť svedkami toho, že vychováme ďalších úspešných športovcov," dodal Ján Stančík.