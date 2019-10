Cibulková nepostúpila do semifinále na turnaji WTA v Pekingu, v druhom sete rozhodol tajbrejk

PEKING 5. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková nepostúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA Premier Mandatory China Open v čínskom Pekingu (dotácia 8 285 274 USD, tvrdý povrch).

V piatkovom štvrťfinálovom stretnutí nestačila na Lotyšku Anastasiju Sevastovovú, podľahla jej za 102 minút 3:6, 6:7 (5). Napriek neúspechu získa slovenská tenistka za účasť medzi najlepšou osmičkou nezdanenú prémiu vo výške 178 895 amerických dolárov a do rebríčka si pripíše 215 bodov. V rebríčka WTA poskočí z 30. na 28. priečku.

Odohrali tretie vzájomné stretnutie

Bývalá svetová štvorka Cibulková nezačala prý set ideálne, keď sa jej súperka po potvrdení brejku dostala do vedenia 3:1. Tento náskok si udržiavala až do záveru dejstva. Za stavu 5:3 premenila Sevastovová na príjme hneď prvý setbal.

V úvode druhého setu stratili obe súperky svoj servis. Od stavu 1:2 z pohľadu slovenskej tenistky, získala Cibulková tri hry za sebou a ujala sa vedenia 4:2. Lotyške sa podarilo vyrovnať na 4:4. O osude druhého tak dejstva musel rozhodnúť tajbrejk, v ktorom zvíťazila 7:5 a postúpila do semifinále.

Dvadsaťdeväťročná Cibulková (30. v rebríčku WTA) a o rok mladšia Sevastovová (20.) odohrali tretie vzájomné stretnutie. Lotyšská tenistka si na svoje konto pripísala druhé víťazstvo. Prvýkrát sa stretli pred ôsmimi rokmi práve na turnaji v Pekingu, v druhom kole zvíťazila Sevastovová 2:6, 6:1, 6:2.

Ich druhý vzájomný zápas sa uskutočnil v úvode tohtoročnej sezóny, v 2. kole na podujatí v austrálskom Sydney triumfovala Cibulková jednoznačne 6:3, 6:1.

Cibulkovej účasť v ázijskej sérii

Fedcupová reprezentantka SR Cibulková na predchádzajúcom turnaji jesennej ázijskej série v čínskom Wu-chane dokráčala do štvrťfinále, v ktorom nestačila na neskoršiu celkovú víťazku podujatia Bielorusku Arinu Sobolenkovú. Predtým sa dobrými výkonmi prezentovala na grandslamových turnajoch - na US Open postúpila do osemfinále a vo Wimbledone sa predstavila medzi najlepšou osmičkou.

V Pekingu bol Cibulkovej doterajším maximom postup do 3. kola v roku 2011. Tento rok zdolala v 1. kole domácu Tuan Jing-jing 6:3, 6:2. V druhom kole takisto v dvoch setoch triumfovala nad Austrálčankou Dariou Gavrilovovou (6:3, 6:3). V osemfinále vystavila stopku minuloročnej víťazke US Open Američanke Sloane Stephensovej, nad ktorou zvíťazila 4:6, 6:2, 6:3.

WTA Premier Mandatory China Open Dvojhra - štvrťfinále Anastasija Sevastovová (Lot.) - Dominika Cibulková (SR) 6:3, 7:6 (5) za 102 minút

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !