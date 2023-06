Chrípka zatvorila desiatky škôl, chorobnosť stúpla o viac ako 50 percent

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - V Trnavskom kraji v tomto týždni z dôvodu lokálnych epidémií akútnych respiračných ochorení zatvorili 26 materských, 17 základných a jednu strednú školu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave zaznamenal 8 509 akútnych respiračných ochorení spolu s ochorením COVID-19, z toho chrípke podobných ochorení bolo 1 381.

Nárast chorobnosti

Informoval o tom v situačnej správe o výskyte chrípkových ochorení.

V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom je nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 31,97 percenta a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 55,38 percenta. Z hľadiska veku bola najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine detí do päť rokov.

Z celkového počtu akútnych respiračných ochorení bol u 3,4 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie sinusitídy. Z hľadiska stupňa intenzity výskytu je chrípka v Trnavskom kraji na úrovni lokálnych epidémií.

Akútne respiračné ochorenia

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili v 49. kalendárnom týždni 8 703 akútnych respiračných ochorení, čo je o takmer 72 percent prípadov viac ako v predchádzajúcom týždni.

Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková. Najvyššia chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v rámci kraja je aktuálne v okrese Púchov, kde dosiahla úroveň 4 379 ochorení na 100-tisíc obyvateľov. Naopak, najnižšiu chorobnosť zaznamenali v Myjavskom okrese.

Vplyv na vyučovanie

Rozširujúca sa chrípka mala vplyv aj na vyučovací proces, v Trenčianskom kraji prerušili pre vysokú chorobnosť prevádzku v 20 materských školách, v 33 základných školách a tiež v dvoch stredných školách.

