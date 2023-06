Chorváti posielajú domov výber Brazílie, o víťazstve sa rozhodlo až v napínavom rozstrele

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hráči Chorvátska sa stali prvými semifinalistami futbalových majstrovstiev sveta v Katare. V piatkovom úvodnom štvrťfinálovom dueli po mimoriadne napínavom priebehu vyradili Brazílčanov, keď rozhodnutie priniesol až rozstrel zo značky pokutového kopu. Juhoameričania vo vyraďovacej fáze MS nezdolali súpera z Europy od „zlatého“ šampionátu v roku 2002.

Nepriestrelný Livakovič

V priebehu riadneho hracieho času gól nepadol. Veľký podiel mal na tom predovšetkým chorvátsky gólman Dominik Livakovič, ktorý privádzal brazílskych hráčov do zúfalstva. Inkasoval až v 105. minúte, keď ho prekonal Neymar a 77. gólom v národnom mužstve vyrovnal brazílsky reprezentačný rekord legendárneho Pelého.

„Kanárici“ v druhej časti predĺženia upustili od ofenzívnej hry a za pasivitu ich v 117. minúte po rýchlom brejku Chorvátov vytrestal Bruno Petkovič.

Pevné nervy Chorvátov

V rozstrele hráči od Jadranu ukázali pevnejšie nervy. Premenili všetky pokusy, kým na brazílskej strane sa pomýlili Rodrygo a Marquinhos.

Súperi sa na scéne majstrovstiev sveta stretli po tretí raz, premiérovo sa zrodilo chorvátske víťazstvo. Na šampionáte v Nemecku v roku 2006 triumfovali Brazílčania v základnej skupine 1:0 a víťazstvo si zopakovali aj o osem rokov neskôr v otváracom dueli MS na domácej pôde, keď triumfovali 3:1.

Výsledky piatkových stretnutí na XXII. majstrovstvách sveta vo futbale v Katare: ŠTVRŤFINÁLEChorváti posielaj Chorvátsko - Brazília 1:1 po predĺžení (0:0, 0:0), na pokutové kopy: 4:2 Góly: 117. Petkovič - 105. Neymar, ŽK: 31. Brozovič, 117. Petkovič - 25. Danilo, 68. Casemiro, 77. Marquinhos, rozhodoval: Oliver (Angl.), 43 893 divákov

