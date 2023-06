Chodí po kútoch a do ničoho sa nestará. Matovič podľa Fica zanechal v Bruseli katastrofálny dojem

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Úroveň zastupovania záujmov Slovenska na samite lídrov EÚ sa podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica výrazne znížila.

"Všetci sa ma pýtajú: preboha, to čo za šaša ste sem poslali? Nevie žiadny jazyk, chodí tu po kútoch, fotí sa s policajtmi, nič nevybavuje, do ničoho sa nestará. Nerozumieme, ako sa takto mohla znížiť úroveň zastupovania záujmov Slovenskej republiky na tak významnom samite, ktorý sa týka peňazí. A keď ide o peniaze, ide o veľa," povedal na utorkovej tlačovej konferencii Fico. Dojem, ktorý Igor Matovič zanechal v Bruseli, je podľa Fica čistá katastrofa.

Česi, Maďari a F4 rokovali

Strana Smer-SD si podľa slov Roberta Fica analyzovala závery summitu. A ak niekto uhral niečo na samite, tak to boli podľa neho Česi, Maďari a tzv. F4 (Dánsko, Rakúsko, Švédsko a Holandsko - pozn. red.), pretože rokovali.

Maďari a Česi napríklad dostanú viac peňazí, ako bolo pôvodne navrhnuté. Matovič sa nemal podľa Fica dištancovať od Poľska a Maďarska v tejto téme. "Takto sa susedia a dobrí priatelia neopúšťajú. Minimálne bolo treba s nimi rokovať," uviedol Fico.

Pôvodne malo byť 750 mld. eur rozdelených tak, že 500 mld. eur malo ísť na granty a 250 mld. eur na pôžičky.

Slovensko prišlo o stovky miliónov eur

Matovič podľa Fica ustúpil a výsledok je taký, že 390 mld. eur budú granty a 360 mld. eur budú pôžičky. Slovensko len tu prišlo podľa neho o stovky miliónov eur, ktoré mohlo dostať cez grantovú schému.

"Takto si to budeme musieť požičiavať," doplnil Fico. Slovensko by dokopy malo dostať približne 26,1 mld. eur. Ale 8 mld. eur bude Slovensko platiť podľa Fica ako odvody do rozpočtu EÚ a 5,1 mld. eur bude musieť dať ako príspevok na splatenie investičného úveru.

"Slovensko patrí do veľmi malej skupiny krajín, ktoré dostanú menej, ako bol pôvodný návrh," dodal Fico.

Viac k téme: predseda strany Smer-SD, premiér Slovenskej republiky

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?