Chemické konzervanty vo vitamínových vodách. Ako sa im vyhnúť?

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) – Vitamínové vody sa stávajú bežnou súčasťou životného štýlu aktívnych ľudí. Spotrebiteľ v dobrej viere siaha po vitamínoch, no okrem nich sa v takýchto nápojoch často objavujú aj rôzne chemické látky či konzervanty. Vitamínové vody sú pre náš organizmus prospešné, platí však, známe: dôveruj, ale preveruj.

Kým kedysi stačilo ľudí presvedčiť etiketou sľubujúcou vitamín C, neskôr jeho množstvom v produkte, dnes je spotrebiteľ zvedavší a zároveň náročnejší. Výrobcovia musia odpovedať aj na otázky týkajúce sa spôsobu, ako môže naše telo daný vitamín využiť. " Snažia sa obsiahnuť vo výrobku takú dávku vitamínov, aby to malo pre naše telo zmysel. Ďalej je to aj forma, v akej sa vo výrobku nachádzajú. Volia sa kombinácie minerálnych látok a vitamínov v závislosti od ich funkcionality. Každý organizmus má iné potreby, v zásade sa vyberajú tie najbežnejšie, vitamíny radu C a radu B,” hovorí Ing. Ján Durec, PhD, riaditeľ výskumu a vývoja Body & Future.

Výrobcovia využívajú aj sofistikované technológie, vďaka ktorým nájdeme na pultoch také vitamínové vody, ktorých obsah je pre naše telo naozaj prospešný. K takým patrí metóda takzvaného studeného aseptického plnenia. Funguje to jednoducho tak, že "odtrhnuté ovocie vložíme do chladu, chladné podrvíme a vylisujeme na šťavu, na pár sekúnd zahrejeme, čím odstránime mikroorganizmy, ktoré sa v ňom prirodzene nachádzajú, rýchlo schladíme a za studena naplníme a skladujeme v chlade. Takýto produkt potom putuje priamo k zákazníkovi,” vysvetľuje Ján Durec.

Vitamínové vody udávajú trend nie len u aktívnych, ale aj u bežných ľudí, ktorí dbajú o svoje zdravie. Pri výbere by sme si mali dávať veľký pozor na to, čo kupujeme. Okrem podielu vitamínov môže zdravo vyzerajúci nápoj obsahovať aj látky, ktoré majú presne opačné vlastnosti. Preto sa pri výbere vitamínovej vody vyhýbajme najmä takým druhom, ktoré obsahujú chemické konzervanty. Ich použitie v nápojoch spočíva v jednoduchosti a funkčnosti. Chemická látka sa jednoducho pridá do produktu, čím zabráni, aby v produkte rástli nežiaduce mikroorganizmy. Takýto spôsob si nevyžaduje žiadnu náročnú technológiu, strojné vybavenie. "Je to veľmi lacná metóda,” hovorí Ján Durec. "Často sa s ňou stretávame u rôznych "garážových startupov”. Majú skvelý produkt, ktorý perfektne vyzerá, s atraktívnymi príchuťami, ale keď sa pozrieme na zloženie, nemilo nás prekvapí chemická konzervácia. Tu prichádza otázka, ak chemická látka zabíja mikroorganizmus, ako pôsobí na naše telo?"

Moderné spoločnosti vo svojich produktoch nahrádzajú chemické látky prírodnými a navyše pridávajú aj biologicky aktívne látky. Tie nie sú produktom priemyslu, ale sú to látky získavané z prírodných zdrojov. Ján Durec ďalej vysvetľuje, ako "vďaka využitiu týchto látok vieme spomaliť proces starnutia, či odstraňovanie voľných radikálov alebo zlepšovať respiračnú kapacitu. Medzi takéto funkčné prírodné komponenty parí napr. ViNitrox™, VinOseed™, ktoré sú vysokou pridanou hodnotou vitamínových vôd.”

Viac funkcií má aj 100% recyklovateľný obal. Okrem vplyvu na chuť má výrazný podiel aj na kvalite vitamínovej vody. Obsah vo vnútri fľaše treba chrániť. Ideálnym riešením je bariérová viacvrstvová 100% recyklovateľná fľaša, ktorej aktívna vrstva slúži proti prenikaniu kyslíka. "Je to veľmi dôležité, pretože kyslík negatívne ovplyvňuje výživové a chuťové parametre. Je 100% recyklovateľná, pretože pri výrobe používame, narozdiel od konkurencie, PET etiketu. "

_________________________________________________________________________

Ing. Ján Durec, PhD pôsobí ako pedagóg na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a SPU Nitra.

Publikačná činnosť:

Autor a spoluautor viacerých článkov a publikácií v domácích aj zahraničních periodikách

Štúdium fyzikálnochemických parametrov a organoleptických vlastností ovocných štiav vyrábaných v inertnej atmosfére

Effect of light conditions on physico-chemical properties of pineapple juice with addition of small pineapple pieces during storage

Inzercia

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !