Chceme z realitných maklérov urobiť boháčov, tvrdí šéf NRG International Realty

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - "Prichádzame s inou kvalitou práce, s odlišnou víziou, nechceme maklérom brať ich peniaze a žiť z cudzej práce.

Chceme investovať do maklérov, do ich prezentácií, ich odbornosti a know-how. Chceme z nich urobiť úspešných a bohatých ľudí, chceme spoločne investovať do developerských projektov," vraví majiteľ NRG International Realty, Jan Bareš. Verí, že na Slovensku uspejú.

Realitná kancelária je vďaka tomu ideálnym pracovným miestom nielen pre samotnú prácu, ale aj pre vzájomnú spoluprácu a inšpiráciu pre všetkých. Aj preto je samotná kancelária rozdelená na dve časti. Okrem pracovnej časti so zázemím pre maklérov sa tu nachádza aj kaviareň. Pri káve tak môže klient a maklér stráviť príjemný a produktívny deň. Vzniká tak spolupráca, ktorá prináša nové príležitosti, makléri získavajú tipy na nehnuteľnosti, prípadne nadchnú pre spoluprácu nových kolegov. "Filozofia našej spoločnosti je založená na profesionálnom prístupe v oblasti realít a dokonalosti poskytovaných služieb, ktoré garantujú všetkým zákazníkom jedinečný zážitok s každou šálkou kávy v našej kaviarne," hovorí Bareš.

NRG International Realty si zakladá na poskytovaní komplexných služieb. Makléri pri svojej práci využívajú najmodernejšie technológie. Samozrejmosťou je príprava nehnuteľnosti - homestanging, vybavenie energetického certifikátu, profesionálne fotenie, ale aj 3D virtuálne prehliadky, či prehliadky dronom. Vďaka tomu si nehnuteľnosť môžu pozrieť aj záujemcovia z iných krajín, ktorí by sa o ňu inak nezaujímali, pretože by nechceli cestovať stovky, či tisíce kilometrov len aby si prezreli dom.

O tom, že NRG International Realty dokáže pripraviť efektné prehliadky domov, svedčí aj to, že moderné prezentácie ich nehnuteľností patria medzi najsledovanejšie na sociálnych sieťach v Českej republike. Okrem toho firma ponúka aj možnosti, ktoré malé realitné kancelárie neponúkajú. Na nájdenie kupca používa nielen realitné servery, ale aj online bannerovú reklamu či outdoorovú reklamu.

Veľkou výhodou NRG International Realty je jej medzinárodný presah, vďaka ktorému môže predávať nehnuteľnosti všetkým. Nielen tým, ktorí hľadajú inzerciu na tunajších inzertných portáloch. Spoločnosť má pritom vo svojej ponuke rôznorodé nehnuteľnosti. "Chceme predávať všetko. Aktuálne predávame úplne bežné veci, ale aj najdrahší bytový dom v Prahe, tisícročný hrad na Južnej Morave, veľa domov v Grécku, ale aj celé developerské projekty v Českej republike, v Španielsku či Kostarike," vraví Jan Bareš.

NRG International Realty si zakladá na exkluzivite. Nehnuteľnosti, ktoré má v ponuke, tak kupujúci nájdu len u nej. V praxi sa často stáva, že predávajúci sa dohodne s viacerými realitnými kanceláriami. Potenciálny kupec potom nájde na jednej stránke ten istý byt aj trikrát a pri každej ponuke je uvedená iná cena. To u neho nevzbudzuje dôveru. "Exkluzivita všetkých zákaziek je správna cesta. Nemôžeme ponúkať všetko, ale všetko čo máme, môžeme ponúkať lepšie ako ostatní," vysvetľuje Jan Bareš.

Verí v úspech napriek tomu, že slovenský trh už majú rozdelený lokálne realitné kancelárie. Práve v tom, že NRG International Realty nepôsobí lokálne, vidí jej majiteľ veľkú výhodu. "Prečo nedokáže slovenský developer predať apartmán v Tatrách záujemcovi v Prahe a ešte k tomu mu vybaviť výhodnejšiu hypotéku v eurách? Premýšľa vôbec takto niekto z maklérov na lokálnom trhu?" Pýta sa Bareš. Keďže NRG International Realty ponúkne slovenské nehnuteľnosti aj v zahraničí, maklér pre ne nájde skôr kupca a bude ich môcť predať za lepšiu cenu. A vďaka tomu aj viac zarobiť.

"Náš štart na Slovensku sme spojili aj so spoluprácou s finančnými sprostredkovateľmi pôsobiacimi v spoločnosti Finportal, ktorá je najväčším sprostredkovateľom hypotekárnych úverov v SR. Takto náš klient získava komplexné služby nielen realitnej kancelárie, ale aj finančné služby a to nielen v oblasti financovania kúpy nehnuteľnosti," dodáva Bareš.

Spoločnosť ponúka novým maklérom prepracovaný systém vzdelávania. Vďaka tomu tu uspeje aj človek, ktorý sa realitnému trhu doteraz nevenoval. Nováčikom firma zariadi certifikáciu, skúseným kolegom ďalší rozvoj. "Úspech dokážeme oceniť. Preto patríme medzi najlepšie platiace spoločnosti na realitnom trhu," tvrdí šéf NRG International Realty Jan Bareš. V súčasnosti pre firmu pracuje viac ako sto maklérov a vďaka spolupráci s developermi a ďalšími subjektami na realitnom trhu má v ponuke tisícky nehnuteľností.

Nová realitná kancelária pripravuje pre všetkých maklérov spustenie aplikácie NRG APP, ktorú budú môcť ovládať z mobilného telefónu či tabletu. Maklér bude môcť prostredníctvom tejto aplikácie inzerovať ponuku na nehnuteľnosti v rôznych štátoch celého sveta, uvidí všetky svoje nehnuteľnosti a bude môcť uzatvárať zmluvy online. Spolupracujúci finanční sprostredkovatelia zase budú môcť svojim klientom ukázať jednotlivé nehnuteľnosti alebo zadávať tipy na predaj bytov a domov.

NRG International Realty si zakladá na profesionálnych a komplexných službách. Práca makléra nespočíva len v tom, že zavesí inzerát na niekoľko portálov a čaká, či sa mu ozve klient. Už na začiatku nastavuje s klientom stratégiu. Vhodným nastavením parametrov dokáže maklér klientovi ušetriť množstvo peňazí, respektíve získať pre ne vyššiu sumu za predaj.

Maklér klientovi následne pomáha s prípravou nehnuteľnosti. Lepší dojem dokážu často navodiť aj maličkosti, ako je pokosenie trávy okolo domu, upratanie či výmena žiaroviek. NRG International Realty dokáže klientom nielen poradiť, čo majú urobiť, ale dokáže potrebné úpravy aj zariadiť a zrealizovať. Klientom pomáha vybaviť aj energetický certifikát budovy.

Dôležitou službou, ktorú ponúkajú makléri NRG International Realty, je takzvaný homestaging. Ide prakticky o vyzdobenie nehnuteľnosti rôznymi dekoráciami. Vďaka doplnkom pôsobí byt či dom na fotografiách oveľa lepšie. Fotograf následne spraví profesionálne fotky. Tie dokážu zaujať výrazne viac záujemcov o kúpu, ako keď si len niekto nafotí svoju nehnuteľnosť na telefón. Takisto profesionálne video dokáže sprostredkovať jedinečnú atmosféru domácnosti. Výsledkom homestagingu a profesionálnych fotografií či videa je, že klient dokáže nehnuteľnosť predať drahšie.

Aby záujemca o kúpu či prenájom nechodil zbytočne, ponúka NRG International Realty aj virtuálnu prehliadku nehnuteľnosti. Každý si tak môže ponúkaný byt pozrieť cez internet. Do samotného bytu tak v konečnom dôsledku príde menej záujemcov, vďaka čomu nie je život rodiny zbytočne neustále narúšaný. Virtuálne prehliadky zohrávajú veľkú úlohu aj pri predaji nehnuteľnosti zákazníkom z iných krajín v iných krajinách. Ak si niekto zo zahraničia chce kúpiť byt v Bratislave, väčšinou nemá záujem absolvovať tu množstvo fyzických prehliadok bytov. Virtuálna prehliadka mu ušetrí množstvo času a umožní mu nájsť správny byt.

Makléri NRG International Realty ponúkajú klientom komplexné služby. Tí sa tak nemusia o nič starať. Maklér môže sám absolvovať všetky prehliadky, ktorých môže byť aj niekoľko desiatok. Keďže každý záujemca o kúpu chce zjednávať cenu, je dobré to nechať na profesionála, ktorý už absolvoval množstvo takýchto rokovaní o cene. Vďaka tomu klient dostane presne to, čo požadoval. Maklér totiž neustúpi z jeho požiadaviek, keďže pozná presnú hodnotu nehnuteľnosti.

Maklér za klienta zariadi aj všetky papierovačky. Vybaví rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, samotnú kúpnu zmluvu či odovzdanie bytu. U notára zariadi a uhradí poplatok za úschovu peňazí, než bude celá transakcia ukončená. NRG International Realty vybaví aj kataster či prepis energií na nového majiteľa. A vďaka spolupráci s finančným poradcom maklér pomôže klientovi aj s vybavením hypotéky.

Informačný servis

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz