Chára vyrovnal rekord Cheliosa v počte zápasov obrancu v NHL (video)

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Zdeno Chára v noci z utorka na stredu vyrovnal rekord zámorskej hokejovej NHL v počte zápasov obrancov, ktorý s 1651 duelmi doteraz držal Američan Chris Chelios.

Chára už nazbieral 674 bodov

Aktuálne 44-ročný slovenský bek z tímu New York Islanders si 1651. štart pripísal v súboji na ľade nováčika súťaže Seattlu Kraken, v ktorom "ostrovania" zvíťazili 5:2 aj zásluhou jednej asistencie Cháru. Osamostatniť sa na čele môže slovenský obranca už vo štvrtok v súboji Islanders proti San Jose Sharks.

Chára v aktuálnej sezóne za "ostrovanov" v 43 dueloch zaznamenal osem asistencií, v profilige má na konte už 674 bodov (207+467).

Trenčiansky rodák v NHL hral okrem Islanders aj za Ottawu Senators, Boston Bruins a Washington Capitals. V roku 2009 ho vyhlásili za najlepšieho obrancu súťaže a získal Norrisovu trofej, o dva roky neskôr ako kapitán priviedol Boston k Stanleyho poháru.

Parise strelil Seattlu dva góly

V absolútnom meradle sú Chára s Cheliosom v počte štartov v NHL na 8. priečke. Slovenský bek sa pri ďalšom štarte posunie na 7. pozíciu k Markovi Recchimu, viac duelov v profilige absolvovali ešte Joe Thornton (1704), Ron Francis (1731), Jaromír Jágr (1733), Mark Messier (1756), Gordie Howe (1767) a na prvom mieste Patrick Marleau (1779).

"Dosiahli sme veľmi dôležité víťazstvo," zhodnotil na oficiálnom webe súťaže útočník Zach Parise, ktorý sa vo farbách hostí prezentoval dvoma presnými zásahmi a pridal aj gólovú prihrávku. "Dnešný (23. februára pozn. redakcie) zápas bol výnimočný pre Zdena Cháru. Je naozaj skvelé byť súčasťou toho, ako dnes vyrovnal rekord a v ďalšom súboji ho prekoná. Všetci sme za neho mimoriadne šťastní a máme radosť z toho, že sme toho súčasťou," doplnil.

Slovenský obranca tiež v utorok dosiahol už 865. víťazstvo v NHL a dotiahol sa na Marka Messiera, pred ním sú už len Jaromír Jágr (874), Scott Stevens (879), Chelios (894), Joe Thornton (907) a Patrick Marleau (935).

