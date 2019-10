Chaotický brexit by mohol znížiť záujem krajín EÚ o prijímanie nových členov, tvrdí Djukanovič

PODGORICA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Integrácia západného Balkánu do Európskej únie je kľúčová, pretože mu pomôže lepšie sa chrániť pred rastúcim politickým a ekonomickým vplyvom Ruska a Číny v regióne.

V rozhovore pre tlačovú agentúru The Associated Press na to upozornil prozápadný prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič.

Ako povedal, chaotický odchod Veľkej Británie z únie i ďalšie krízy znižujú entuziazmus zvyšnej európskej dvadsaťsedmičky týkajúci sa možného prijímania nových členov, avšak Európa podľa neho nesmie odovzdať strategický Balkán iným globálnym hráčom.

"Otázkou nie je, či Rusko, Čína alebo iná tretia krajina majú záujmy na Balkáne. Otázka je, prečo Európa odovzdáva tento región niekomu inému," zdôraznil Djukanovič.

Čierna Hora je členským štátom NATO a kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii.

