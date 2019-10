Cesty opraví aj Banskobystrický kraj, od Pellegriniho vlády získal viac ako 30 miliónov eur

BANSKÁ BYSTRICA 11. apríla (WebNoviny.sk) – Desiatky kilometrov ciest II. a III. triedy v správe Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zrekonštruujú vďaka 33 miliónovej bezúročnej pôžičke od vlády SR.

Informoval o tom vo štvrtok predseda BBSK Ján Lunter spolu so zástupcami poslaneckých klubov Zastupiteľstva BBSK. Kabinet schválil tento týždeň návratnú finančnú pomoc 15 miliónov eur na rekonštrukciu ciest aj pre Trnavský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj.

„Vzhľadom na zaostávanie nášho kraja pre nečerpanie eurofondov sú naše cesty viac zanedbané ako v ostatných krajoch, a preto sme dostali najvyššiu sumu. Ide o bezúročnú pôžičku, ktorú budeme musieť splácať. Takúto sumu vzhľadom na zameškané investície vieme zvládnuť,“ uviedol predseda BBSK.

Obnova ciest v Revúckom okrese

Získané financie rozdelia na dve časti. Osem miliónov eur je určených na rekonštrukciu ciest prevažne v Revúckom okrese spájajúcich Tisovec s Červenou Skalou a Muráň s Tornaľou.

Kraj je na túto obnovu pripravený, lebo už v minulom roku spravil verejné obstarávanie, aby občania nemuseli na lepšiu cestu čakať niekoľko ďalších rokov.

Podľa rozhodnutia vlády sa tieto dve cesty po rekonštrukcii preklasifikujú na cesty I. triedy a do svojej správy si ich zoberie štát. Po tejto preklasifikácii štát kraju pôžičku odpustí.

„Je to dobrá správa pre rozvoj cestovného ruchu, pre všetkých šoférov a nás občanov žijúcich na Gemeri. Pevne som veril už od začiatku, že sa nám to podarí presadiť a dokážeme ľuďom, že regionálni politici sú tu pre nich. Dobrý pocit je vidieť, že skoro dvojročné úsilie nakoniec nebolo zbytočné,“ povedal primátor Revúcej a krajský poslanec Július Buchta.

Ďalšie cesty opravia podľa dôležitosti

Druhá časť pôžičky, 25 miliónov eur, bude využitá na ďalšie cesty II. a III. triedy podľa dôležitosti, pričom sa na tom musia dohodnúť poslanci BBSK.

„Uprednostňujem systémový prístup, keď to poradie opravovania ciest bude dané potrebou, fyzickým stavom ciest, zanedbanosťou a aj mobilitou ľudí, ktorí sa v tej oblasti nachádzajú,“ konštatoval predseda BBSK.

Návratná finančná výpomoc bude čerpaná dvakrát ročne, do 31. mája a do 30. novembra v rokoch 2019 až 2021, na základe predloženej žiadosti z kraja. Splácať ju bude kraj v rovnomerných ročných splátkach počas desiatich rokov s odkladom splácania do konca roka 2021.

„Počas posledných rokov BBSK zvyšuje rozpočet na obnovu ciest aj z vlastných zdrojov. V súčasnom rozpočte kraj vyčlenil približne 13 miliónov eur a chceme ich ešte navýšiť. Budeme sa v zastupiteľstve usilovať, aby sme pomoc od vlády mohli prijať čo najskôr a rekonštrukcie ciest mohli začať,“ dodal Lunter.





