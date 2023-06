Cestujete na dovolenku? Vezmite si viac ako jednu platobnú kartu

Počas dovolenkovej sezóny sa opäť vydá množstvo Slovákov do zahraničia. Ešte predtým by sme mali venovať pozornosť tomu, ako zaplatíme za ubytovanie alebo za letenky. V tomto prípade je totiž výhodnejšie uprednostniť platbu kartou pred bankovým prevodom.

„Pokiaľ by letecká spoločnosť, s ktorou cestujeme, skrachovala alebo by nastal problém s poskytovateľom ubytovania, kde máme vytvorenú rezerváciu, človek je vo výhode, ak za tieto služby zaplatil kartou.

Banka v takýchto prípadoch vyšle žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom kartovej spoločnosti a klient dostane svoje peniaze späť,“ vysvetľuje hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková. Ak by človek zaplatil prevodom na účet, závisí vrátenie peňazí od vôle protistrany a tá môže byť otázna.

Viac ako jedna karta

Univerzálna rada pri cestovaní po zahraničí hovorí vziať si so sebou čo najviac platobných kariet. „Je dobré vziať si aspoň po jednej karte od každej kartovej spoločnosti, ideálne kombináciu embosovaných aj neembosovaných kariet. Rovnako je dobré mať so sebou debetné aj kreditné karty,“ radí finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.





Ak cestujete mimo Európu, Búlik odporúča brať si so sebou všetky platné karty, ktoré vlastníte. Na dovolenke, najmä na odľahlých miestach s problematickým telefónnym signálom, sa môžete ešte aj v súčasnosti stretnúť so starými imprintermi, pri ktorých zaplatíte iba embosovanou kartou, čiže kartou s vystúpenými písmenami.

Rôzne pravidlá v krajinách

V každej krajine sa môžete stretnúť s problémom s iným druhom karty. Napríklad na americkom kontinente niektorí obchodníci neakceptujú kreditné karty a vyžadujú len debetné.





Pri prenájme auta je zásadné mať kreditnú kartu s dostatočným nevyčerpaným limitom. V takomto prípade nepomôže debetná karta s vysokým limitom a dostatočným objemom peňazí na účte. Suma, ktorú si spoločnosť rezervuje na karte sa hýbe od pár stoviek až po niekoľko tisíc eur. Navyše, požičovne preferujú kreditku, pretože ju považujú za dôveryhodnejšiu.





Zásadné je však na zahraničnej dovolenke toto pravidlo. Plaťte kreditnou kartou a hotovosť vyberajte debetnou kartou.

Pozor na poplatky

Ak na dovolenke máte možnosť platiť kartou, je výhodnejšie vybrať si úhradu čiastky v miestnej mene. V takomto prípade sa prepočet uskutoční kurzom banky, kde má klient účet, ktorý je výhodnejší.





Výmenný kurz, ktorý banka používa na prepočet kartových transakcií v inej mene ako EUR, je výhodnejší ako výmenný kurz pri nákupe valút v hotovosti v banke. Preto je pre klienta výhodnejšie si hotovosť vybrať z bankomatu priamo v krajine, kde dovolenkuje. Výšku poplatku za výber z bankomatu v zahraničí si určuje každá banka, je to individuálne, ale závisí aj od meny vyberaných peňazí.





V rámci výberov hotovosti z bankomatov v krajinách, kde sa platí eurom, sa môže poplatok vyšplhať podľa Finančného kompasu aj na 5 eur za výber. Pri výberoch v krajinách, kde sa platí inou menou, to môže byť aj viac ako 6 eur. No ak by ste sa rozhodli vyberať peniaze kreditnou kartou z bankomatu, môžete naraziť na poplatok 15 eur.





Ak využívate vo svojej banke balík alebo účet, ktorý má vo svojom zložení platby kartou a výbery z bankomatov v zahraničí, poplatky sa vás nemusia týkať. Preto sa oplatí preveriť si, či máte takúto službu zahrnutú v balíku.

Viac ako jeden poplatok

Ako upozorňuje Zuzana Žiaranová z Tatra banky, za jeden výber z bankomatu môžete zaplatiť až dva rozličné poplatky. Prvý poplatok zúčtuje banka klienta, je v sadzobníku poplatkov každej banky. S výškou druhého poplatku je to však zložitejšie. Pri výbere hotovosti z bankomatu si môže majiteľ bankomatu účtovať poplatok za sprístupnenie bankomatu, tzv. access fee. Tento poplatok pritom môže byť ľubovoľný, je len na majiteľovi bankomatu, akú sumu si zvolí.





Na druhú stranu, majiteľ bankomatu je podľa Žiaranovej povinný zobraziť informáciu o poplatku v jazyku, ktorý ste si zvolili, ešte pred začatím výberu. Je potom len na vás, či budete s poplatkom súhlasiť a vo výbere pokračovať.

Nastavenie limitov na karte

Spoločnosť Home Credit radí si pred cestou nastaviť limity na karte, a to tak pre výbery z bankomatov, ako aj v prípade platieb u obchodníkov. Nezabudnite ani na limity na platby online. V dnešnej dobe je bežné, že sa vstupenky na návštevy múzeí a pamiatok kupujú online, niekde dokonca iná možnosť ani nie je. Nastavením limitov tiež chránite svoje peniaze, pokiaľ by vám kartu ukradli.





Pokiaľ vám niekto ukradne peňaženku v zahraničí a prídete tak o hotovosť, platobné karty a doklady ďaleko od domova, je to síce veľký problém, ale nie neriešiteľný. V prvom rade si okamžite zablokujte platobné karty. „Najrýchlejšie zablokujete kartu v mobilnej aplikácii, môžete tiež zatelefonovať na zákaznícku linku vydavateľa karty alebo prostredníctvom internetového bankovníctva. Základným pravidlom je zbytočne neotáľať,“ radí Alessandro Villa zo spoločnosti Home Credit.

