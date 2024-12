Cestujete na dovolenku? Nezabudnite si skontrolovať protipandemické opatrenia doma i v zahraničí

2.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pred odchodom na dovolenku je veľmi dôležité sledovať protipandemické opatrenia na Slovensku, v krajinách tranzitu a tiež v cieľovej destinácii. Ako v tlačovej správe zdôraznila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, vhodné je sledovať ich aj pred návratom domov.

Polícia takisto odporúča v dostatočnom predstihu skontrolovať platnosť cestovných pasov a občianskych preukazov. Zároveň pripomína, že v prípade cesty autom je nevyhnutné mať k dispozícii potrebné doklady.

Zabezpečte si tekutiny a stravu

„Odporúčame zistiť si aspoň základné pravidlá a povinnosti vodičov, ktoré sa týkajú krajín, kam chcete cestovať, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam," uviedla Bárdyová. Cestu do zahraničia je podľa nej dobré plánovať s použitím dopravného plánovača, v ktorom sú uvedené dni a cestné ťahy, či smery najväčšej očakávanej hustoty cestnej premávky.

„Stále platí, že najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a tie dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku mesiaca, v strede a na konci mesiaca," upozornila hovorkyňa s tým, že predpokladané miesta výskytu dlhých kolón áut sú najmä hraničné priechody a zjazdy z diaľnic do konkrétnych destinácií. Zároveň zdôraznila, že pred predpokladanými miestami výskytu dlhých kolón áut je vhodné doplniť pohonné hmoty a zabezpečiť si dostatok stravy a tekutín, špeciálne, keď cestujú aj deti.

„Ešte pred cestou je potrebné skontrolovať technický stav vozidla, najmä chladiacu sústavu a klimatizáciu vozidla, ak je ňou vozidlo vybavené," povedala Bádryová.

Neberte si cennosti

V prípade, že je vodič v zahraničí účastníkom dopravnej nehody, odporúča polícia postupovať štandardne, ako pri nehode na Slovensku.

„Čiže vykonajte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník, aby ste predišli vzniku nového nebezpečenstva. Upovedomte políciu a počkajte na príchod policajtov," uviedla Bárdyová. Zároveň odporučila venovať pozornosť svojim veciam a nenechávať ich bez dohľadu.

„Cenné veci, drahé šperky alebo vyššia hotovosť by mali zostať doma na bezpečnom mieste. Veci, ktoré by mohli pútať pozornosť možných zlodejov nepatria ani do zaparkovaného auta," dodala hovorkyňa.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu