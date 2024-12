Cestovné kancelárie sú pripravené organizovať zájazdy do 23 epidemiologicky bezpečných krajín

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Cestovné kancelárie sú pripravené organizovať zájazdy do epidemiologicky bezpečných zahraničných destinácií. Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes zároveň ubezpečuje, že v žiadnom prípade nechcú riskovať zdravie svojich klientov a budú sa riadiť nariadeniami vládnych orgánov.

Otváranie hraníc

"Všetko závisí od ďalšieho vývoja. Potrebujeme mať jasné vyjadrenia vlády k otváraniu hraníc aj mimo európskych štátov. Či tieto krajiny budú vôbec otvorené pre letnú sezónu 2020, alebo nie, kedy sa tak stane a za akých podmienok sa tak môže stať," upozornil Berkes.

Šéf asociácie cestovných kancelárií a agentúr tvrdí, že im nejde o to, aby tlačili na otváranie aj niektorých iných destinácií mimo Európy. Z niektorých okolitých krajín podľa neho bude možné letieť aj do štátov mimo Európy, kam to zo Slovenska ešte nie je možné.

"Skôr nám ide o to, aby sme sa nedostali do nekonkurenčnej situácie vzhľadom na okolité štáty. Česká republika, Rakúsko a Maďarsko budú sprístupnené, prostredníctvom letísk vo Viedni, v Budapešti alebo v Brne môžu klienti odlietať aj do štátov mimo Európskej únie," uviedol Berkes.

Ak by cestovné kancelárie na Slovensku takúto možnosť nemali, boli by podľa neho mimoriadne znevýhodnené. "A na druhej strane riziko by bolo zvýšené, pretože by sme nemali presný prehľad o tom, koľko klientov vycestovalo do koľkých štátov mimo Európskej únie," dodal Berkes.

23 bezpečných krajín

Potrebné je podľa neho zjednotiť rozhodnutia medzi štátmi EÚ, pokiaľ ide o možnosti lietania v rámci únie aj do mimoeurópskych štátov.

Po začatí postupného otvárania hraníc a uvoľňovania cestovania je momentálne zo Slovenska možné ísť voľne bez obmedzenia do 23 krajín Európy, ktoré sú epidemiologicky považované za bezpečné. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) do ostatných štátov sveta zatiaľ neodporúča cestovať.

V slovenskom zozname aktuálne nie sú viaceré prímorské krajiny vyhľadávané Slovákmi na trávenie nielen letnej dovolenky, napríklad Taliansko, Španielsko, Turecko či Egypt. Cestovné kancelárie v očakávaní ďalšieho uvoľňovania na svojich portáloch ponúkajú pobyty a zájazdy aj do viacerých krajín, kam sa momentálne neodporúča cestovať a zo Slovenska sa ani nedá letieť.

Na zozname 23 bezpečných krajín na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sú Bulharsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánska), Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Domáca izolácia ani test na Covid-19 nie sú povinné

Pri návrate z týchto štátov nemusia ísť občania do domácej izolácie ani predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19. Rezort diplomacie odporúča občanom pri pobyte v uvedených krajinách dbať na zvýšenú opatrnosť (1. stupeň - výstraha) a priebežne sledovať tamojšie epidemiologické, karanténne, bezpečnostné a dopravné opatrenia. V prípade Sliezskeho veľkovojvodstva v Poľsku platí odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto časti krajiny.

"Pri príchode z iných ako uvedených destinácií je potrebné sa preukázať negatívnym testom na COVID-19, nie starším ako 96 hodín, príslušníkovi Policajného zboru SR. Po vstupe na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok testu na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva," uviedlo MZVaEZ.

Ministerstvo tiež odporúča všetkým občanom pri pobyte v zahraničí, aby využili dobrovoľnú registráciu na portáli rezortu, alebo v mobilnej aplikácii Svetobežka. "Pre všetky ostatné štáty sveta naďalej platí odporúčanie necestovať," dodal rezort diplomacie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.