Cestovky aj uprostred leta ponúkajú last minute zájazdy, oproti vlaňajšku je ich menej

27.7.2019 (Webnoviny.sk) - Cestovné kancelárie majú aj uprostred leta v ponuke zájazdy na poslednú chvíľu (tzv. last minute) do rôznych dovolenkových prímorských destinácií. V porovnaní s vlaňajšou letnou sezónou je takýchto pobytov menej.

"Ponuka zájazdov na poslednú chvíľu je naozaj rozmanitá a je k dispozícii do všetkých obľúbených dovolenkových cieľov našich klientov," uviedla pre agentúru SITA generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Jana Varinská.

"V minulom roku bola určite k dispozícii väčšia ponuka a v porovnaní cena verzus kvalita boli ponuky na poslednú chvíľu oveľa výhodnejšie," poznamenala Varinská. Uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX podľa nej nemalo na to až taký veľký vplyv, ako sa očakávalo.

Predaj dovoleniek vzrástol

"Cestovné kancelárie mali dosť možností osloviť letecké spoločnosti a situáciu vyriešiť. Vo všeobecnosti však môžeme potvrdiť, že sme zaznamenali nárast predaja dovoleniek. Slovákom sa ekonomicky polepšuje a tak zaslúžene oddychujú," priblížila Varinská.

Ceny sú v porovnaní s minulým rokom vyššie, ale treba porovnávať rovnaké parametre, napríklad, počet hviezdičiek hotela, lokalitu, či rozsah služieb.





Ponuka zájazdov na poslednú chvíľu je v rôznej kvalite a cene, pričom závisí od očakávania turistov. "Ak je klientovi jedno, kde bude ubytovaný, aká je pláž a chce za malý peniaz vypadnúť z domu, tak určite si v ponuke cestovných kancelárií nájde tú svoju dovolenku," tvrdí generálna sekretárka asociácie cestovných kancelárií.





"Musíme však podotknúť, že veľký problém v tomto čase majú rodiny s dvomi deťmi - tam už je ponuka veľmi obmedzená," dodala Varinská.

Zľavy z vlastnej marže

Cestovná kancelária ELIT-Travel ponúka prevažne zájazdy a pobyty do Chorvátska a Talianska s autobusovou a vlastnou dopravou.





Ako agentúru SITA informovala Lívia Čajová z uvedenej cestovnej kancelárie, zľavy na zájazdy na poslednú chvíľu dávajú iba v takej výške, ako jej prípadne avizujú hotely, aby sa predali posledné izby. Symbolické zľavy poskytujú z vlastnej marže, keďže klienti sú naučení kupovať takmer všetko, iba ak je akcia.

"Situácia s našimi last minute zájazdmi je diametrálne odlišná ako pri zájazdoch s leteckou chartrovou dopravou, kde majú cestovné kancelárie vopred zazmluvnené kapacity na hotely, ako aj na sedačky v lietadle. A preto pri dopredaji posledných miest idú tieto cestovné kancelárie aj pod nákladové ceny, keďže takto získané euro je lepšie ako vôbec nepredané miesto," vysvetlila Čajová.

Pobyty si kúpili včas

Zájazdy na poslednú chvíľu má stále v ponuke aj cestovná kancelária Kartago tours, ale menej ako po minulé roky.





"Ide o dopredaj posledných miest, preto ak bol niekto zvyknutý kupovať dovolenku tesne pred odletom, môže byť prekvapený, že tento rok tak ľahko voľné kapacity nenájde," informovala agentúru SITA marketingová manažérka spomínanej cestovnej kancelárie Alica Šipošová.





Z dôvodu uzemnenia lietadiel typu Boeing 737 MAX 8 a 9 boli nútení zredukovať lety, tak zostávajúce kapacity sa rýchlejšie naplnili a na ultra last minute ich zostalo minimum.





"Ceny last minute zájazdov sú v porovnaní s minulým rokom vyššie z dôvodu zníženej kapacity a vysokej obsadenosti letov už počas first minute akcie. Ľudia rátali s tým, že uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX bude mať dopad na last minute zájazdy, svoje dovolenkové pobyty si zakúpili včas, aby sa vyhli tomu, že sa im neujde pobyt, ktorý si vysnívali," priblížila Šipošová.





Najpredávanejšími destináciami sú podľa nej už niekoľko sezón Turecko, Tunisko a Egypt. "Veľkej obľube sa tešia Kapverdské ostrovy, Grécko, Taliansko, či Maroko," dodala zástupkyňa Kartago tours.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !