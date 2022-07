Cestovanie vlakmi ožíva, ZSSK v júni previezla najviac platiacich cestujúcich od zavedenia bezplatnej prepravy

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rekordným hodnotám pomohli návrat ZSSK na trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, výrazné obmedzenia pre automobilovú dopravu v Hlohovci, či zľavy Interrail v medzinárodnej preprave. Nárast platiacich cestujúcich zaznamenala ZSSK aj na traťovom úseku Štrbské Pleso – Štrba. Komerčne vedené IC vlaky ZSSK minulý mesiac dosiahli 82,5 % z objemu prepravených cestujúcich z júna 2019.

"Cestujúci sa nám do vlakov viditeľne vracajú, hoci napríklad pri starších cestujúcich v bezplatnej preprave ešte vidíme veľkú opatrnosť súvisiacu zrejme s (po)pandemickými obavami,” hovorí generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň a dodáva: "Hoci nám posledné dva roky uštedrili nesmiernu ranu a inflácia spolu s nedostatkom výrobných či opravárenských kapacít extrémne sťažujú čerpanie eurofondov a modernizáciu vozového parku, úspešne bojujeme. V rámci posledných dvoch rokov sa nám podarilo dodať v pôvodných cenách a harmonograme 25 nových elektrických jednotiek, ktoré sú nasadzované v Žilinskom, Trenčianskom a Prešovskom kraji. Taktiež začiatkom roka 2022 sa nám v rovnakom duchu podarilo úspešne ukončiť dodávku 5 kusov nových ozubnicových elektrických jednotiek pre potreby prevádzky na tratiach ozubnicovej železnice a tatranských elektrických železníc v regióne Vysokých Tatier. Aktuálne nám beží 5 modernizačných projektov týkajúcich sa nášho vozového parku. Zároveň sa v tejto neľahkej situácii pripravujeme na nový grafikon 2022/2023, ktorý by mal priniesť približne 5 % nárast počtu vypravených vlakov a vlakokilometrov v porovnaní s dneškom. Áno, na niektorých tratiach príde k podstatným zmenám. Samozrejme, ako každý grafikon, ani tento nebude vyhovovať úplne každému cestujúcemu, či samospráve, no na budúci rok opäť plánujeme, ak koronavírus a stav infraštruktúry dovolia, ďalší nárast cestujúcich a tržieb."

Tabuľka prepravy cestujúcich a tržieb (vrátane vlakov IC) za obdobie jún 2019/2022:

preprava vlakmi ZSSK jún 2019 jún 2022 MRP: 2022/2019 MRP počet prepravných osôb – celkom 6 441 761 6 444 560 0,04 % z toho platiaci cestujúci 3 966 135 4 243 273 6,99 % z toho cestujúci, ktorí využili bezplatnú prepravu 2 475 626 2 201 286 -11,08 %

Pripravované investície do vozidlového parku ZSSK:

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer)

celkový objem: 31,8 milióna eur

predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)

podpis zmluvy: 15. 1. 2021

doteraz dodaných: 8 ks

predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

celkový objem: 32,98 milióna eur

predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)

podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021

predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022

predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425

Celkový objem: 3,495 milióna eur

oblasť nasadenia: Vysoké Tatry

podpis ZoD: 4. 10. 2021, účinná od 5. 10. 2021

predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek

