Cestovanie do Čiernej Hory sa sprísnilo, musíte mať potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo test

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vstup cestujúcich zo Slovenska bude od štvrtka do stredy 19. januára možný len s potvrdením o kompletnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 príslušným počtom dávok, alebo s negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín, či s negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.

Vstup je možný tiež s pozitívnym výsledkom PCR testu starším ako desať dní a zároveň nie starším ako 180 dní. Cestujúca osoba tým preukáže, že ochorenie COVID-19 prekonala. Všetky druhy testov musia byť vydané oprávneným laboratóriom.

„Veľvyslanectvo SR v Podgorici odporúča cestujúcim zabezpečiť si papierovú formu potvrdení, respektíve vyššie uvedených testov s originálnou pečiatkou zdravotníckeho zariadenia. Elektronická verzia nemusí byť zo strany čiernohorských orgánov akceptovaná,“ uvádza rezort diplomacie. Povinnosť preukázať sa testom či potvrdením sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 18 rokov.

Pokiaľ cestujúci nemajú príslušné testy alebo potvrdenia, vstup do krajiny im nebude umožnený. To neplatí pre občanov Čiernej Hory a cudzincov s povoleným pobytom v krajine, ktorí sú v tomto prípade povinní nastúpiť do desaťdňovej samoizolácie, ktorá môže byť ukončená najskôr na tretí deň negatívnym výsledkom PCR testu. Pred vstupom do Čiernej Hory sa nevyžaduje žiadna predchádzajúca registrácia.

