Cestári pod Tatrami sú pre sneženie v pohotovosti, zasahovali na horských priechodoch

POPRAD 6. mája (WebNoviny.sk) - Cestári v podtatranskej oblasti sú v pohotovosti, kde už sneží aj v stredných polohách. Najviac musia zasahovať na horských priechodoch Vernár a Podspády, ale aj na Branisku.

Oteplenie až v stredu

Agentúru SITA o tom infomoval riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla.

„Očakávame, že toto počasie bude pretrvávať aj počas utorka, chystáme sa na 48 hodín takéhoto počasia, oteplenie by malo prísť až v stredu,“ povedal. Na niektorých cestárov tak podľa jeho slov čaká nočná zmena.

Prácu mali cestári podľa Barillu aj na východnej strane Vysokých Tatier, a to od štátnej hranice s Poľskom, cez Tatranskú Javorinu, Podspády, Ždiar, smerom na Tatranskú Kotlinu.

Pluhovali a posypávali

„Tam je to najhoršie, plus spomínaný Vernár,“ uviedol. Snežilo podľa jeho slov aj na južnej strane Tatier, ale tam sa sneh na cestách neudržal.





Prvý výjazd mali cestári už v nedeľu večer, zasahovali na horských priechodoch Vernár a Podspády.

„Pluhovali sme a posypávali vozovky. Sneh, ktorý snežil počas dňa, sa topil, keďže cesty boli ešte zahriate do plusových teplôt, no ako klesala teplota ovzdušia, klesala aj teplota vozovky. S príchodom noci sa sneh začal udržiavať a tvoriť kašovitú vrstvu,“ opísal situáciu Barilla s tým, že cestári ostávajú naďalej v teréne tam, kde je to aktuálne potrebné.





