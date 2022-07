Český prezident Zeman nepôjde do volebnej miestnosti, presvedčil ho osobný lekár

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Českého prezidenta Miloša Zemana tento týždeň na zámku v Lánoch už druhý raz navštívil jeho osobný lekár. Odporučil mu pritom, aby nešiel do volebnej miestnosti. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, podľa ktorého bude preto prezident voliť v Lánoch.

Hovorca Kancelárie prezidenta Jiří Ovčáček to oznámil na webstránke Hrad.cz. Keďže lekár Miroslav Zavoral prezidentovi neodporučil cestu do volebnej miestnosti, volebná komisia príde za ním. Zeman by mal svoj hlas odovzdať v piatok. Na odporúčanie lekára budú pritom upravovať aj ďalší prezidentov program.

Ovčáček tiež na sociálnych sieťach ubezpečil, že rovnako ako v pondelok, bola návšteva lekára plánovaná a nie sú tak dôvody na obavy o prezidentovo zdravie. V stredu zároveň uviedol, že Zeman sa pripravuje na povolebné rokovania.

Minulý mesiac český prezident Miloš Zeman v rámci rekondičného pobytu strávil v nemocnici zhruba desať dní.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

