Český premiér Babiš podporí Tuskov plán odkladu brexitu, upokojí vraj situáciu

BRUSEL 10. apríla (WebNoviny.sk) - Český premiér Andrej Babiš podporí návrh predsedu Európskej rady Donalda Tuska na dlhší odklad odchodu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ), ako žiadala britská premiérka Theresa Mayová.

Podľa neho by tento plán "upokojil situáciu" a dal Británii dostatok času na to, aby sa rozhodla, čo chce urobiť. "Je to dobrý návrh," dodal Babiš.

Predsedníčka britskej vlády požiadala o odklad brexitu do 30. júna, Tusk navrhol až ročný odklad, ktorý je však podmienený určitými podmienkami, napríklad tým, že Británia nebude klásť prekážky v rozhodovacom procese EÚ, kým bude jej členom.

Odkladu brexitu je venovaný stredajší mimoriadny summit lídrov EÚ v Bruseli. Aktuálny termín odchodu Británie z EÚ je piatok 12. apríla.





