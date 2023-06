Český minister Hamáček chcel údajne vymeniť Vrbětice za Sputnik, opozícia žiada jeho demisiu

4.5.2021 (Webnoviny.sk) - Česká opozícia vyzýva vicepremiéra a ministra vnútra Jana Hamáčka, aby podal demisiu. Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, politici tak reagujú na správy serveru Seznam zprávy, podľa ktorého chcel Hamáček ututlať škandál okolo výbuchu vo Vrběticiach.

To mal byť údajne aj skutočný dôvod jeho plánovanej cesty do Moskvy, kde chcel vraj výmenou za to pre Česko získať milión dávok vakcíny Sputnik V.

Hamáček túto informáciu medzičasom prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter rezolútne poprel. „Jednoznačne odmietam (tieto) špekulácie," napísal.

Klamal o účele cesty do Moskvy

Podľa portálu Seznam zprávy čelí Hamáček podozreniu, že klamal o účele plánovanej cesty do Moskvy, ktorú vysvetľoval ako politickú kamufláž pred oznámením, že za výbuchy vo Vrběticiach môže ruská rozviedka.

Hamáček, ktorý v tom čase po odvolaní Tomáša Petříčka prevzal aj ministerstvo zahraničných vecí, tiež údajne chcel, aby sa v Prahe uskutočnil vrcholný politický samit amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Aj to malo byť podľa zdrojov Seznam zprávy súčasťou vrbětického obchodu.

Článok je postavený na špekuláciách

„Článok je postavený na špekuláciách a klamstvách, ktoré žiadny z účastníkov nepotvrdil a nemohol potvrdiť, pretože sa to nestalo. Môžem potvrdiť, že 14. 4. sa na MV uskutočnilo niekoľko schôdzok za účasti riaditeľov bezpečnostných zložiek, najvyššieho štátneho zástupcu a veľvyslanca ČR v Moskve," napísal Hamáček.

Na Twitteri ďalej píše, že „v žiadnom okamihu nebol predmetom rokovania akýkoľvek výmenný obchod s Ruskou federáciou. Tieto ničím nepodložené špekulácie poškodzujú záujmy Českej republiky a nahrávajú záujmom cudzej moci".

Mal by hneď rezignovať

Predseda ODS Petr Fiala následne tiež na Twitteri v reakcii konštatoval, že „minister vnútra Jan Hamáček je vo vážnom podozrení, že chcel predať našu národnú bezpečnosť za milión dávok neoverenej vakcíny. Je to neuveriteľné, týmto spôsobom ohrozovať našu bezpečnosť, dôveryhodnosť a znížiť sa k takému odpornému obchodu.“

„Jan Hamáček by mal hneď rezignovať, nemôže viesť ministerstvo, ktoré je zodpovedné za bezpečnosť ľudí. On, naopak, bezpečnosť občanov priamo ohrozuje. Toto je ďalší dôvod, prečo koalícia SPOLU považuje za nutné vysloviť vláde nedôveru," dodal.

Podobne sa pritom vyjadrili aj ďalší zástupcovia českej opozície.

Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo. Mohu potvrdit, že od 14. 4. proběhlo na MV několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací. Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?