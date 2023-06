Česko zasiahnu ešte silnejšie búrky, hrozia aj tornáda a vyhlásený je najvyšší stupeň nebezpečenstva

22.6.2023 (SITA.sk) - Česko vo štvrtok znovu zasiahnu silné búrky. Varuje pred nimi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajský portál TN.cz s tým, že búrky majú byť ešte silnejšie ako v stredu.

Pre veľkú časť Česka platí najvyšší stupeň nebezpečenstva. Podľa organizácie European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX) hrozia na západe Česka aj tornáda, pričom ich podľa TN.cz nevylúčili ani odborníci z Katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovy a ČHMÚ.

Silné búrky a nárazový vietor

„Očakáva sa možný výskyt extrémne silných búrok s nárazmi vetra okolo 110 km/h, krúpami okolo päť centimetrov a krátkodobým intenzívnym dažďom,“ upozornili meteorológovia vo výstrahe.

„Výstraha tretej úrovne bola vydaná pre časti Nemecka a Česka. Najmä v súvislosti s ničivými nárazmi vetra, veľkými až veľmi veľkým krúpami a regionálne i tornádami a prívalovými dažďami,“ varovala medzinárodná organizácia ESTOFEX. Výstraha platí pre štvrtok a noc na piatok na západe a severozápade Česka a vo veľkej časti Nemecka.

„Možné varovanie pred tornádami sa konzultovalo do poslednej chvíle. Nakoniec pred ním vo výstrahe nevarujeme,“ potvrdila pre TN.cz po 11:00 hovorkyňa ČHMÚ Monika Hrubalová. Nie je však vylúčené, že sa tornádo v Česku objaví.

Možný výskyt tornáda

Meteorológovia budú situáciu počas dňa monitorovať a výstrahu pravdepodobne aktualizovať. „Nevylučujeme, že sa prvé izolované búrky môžu objaviť už počas neskorého popoludnia v oblasti Šumavy a Krušných hôr,“ upozornili.

„Hrozia všetky nebezpečné javy, najväčšie škody však najskôr napácha silný vietor, ktorý v nárazoch môže presahovať 100 km/h, nedá sa vylúčiť ani výskyt tornáda,“ varovala predpoludním na sociálnej sieti Facebook Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovy.





„Počas dňa bude pokoj. ... Zmena príde večer a v noci na piatok, keď v súvislosti so zvlneným studeným frontom čakáme miestami búrky, i veľmi silné,“ upozornili ráno meteorológovia na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

