Česko v 12-gólovom zápase zdolalo USA a na MS v hokeji 2022 získalo bronz

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - V predposlednom zápase na MS 2022 v hokeji 2022 sa rozhodlo o držiteľoch bronzových medailí. Získali ich českí hokejisti, ktorí v nedeľu popoludní zdolali v Tampere Američanov 8:4 a tešia sa z prvých medailí od roku 2012.

Do svojej zbierky pridali šiesty bronz a celkovo 13. cenný kov v histórii. David Pastrňák zažiaril hetrikom, pričom Česi zaznamenali šesť gólov v tretej tretine.

Američania viedli po prvej tretine 3:1, no napokon neobhájili zisk bronzových medailí z vlaňajšieho svetového šampionátu v Rige a na turnaji skončili štvrtí.

Presilové hry

Skóre dulu otvoril v strede úvodnej tretiny Karson Kuhlman. O necelé tri minúty zvýšil náskok USA na 2:0 Adam Gaudette, ktorý využil prvú presilovú hru v zápase. V 16. minúte strelil kontaktný gól Čechov na 1:2 Jiří Černoch.

V závere tretiny hrali aj Česi prvýkrát v početnej výhode, ale 13 sekúnd pred prestávkou inkasovali tretí gól, druhý z hokejky Kuhlmana. V druhej dvadsaťminútovke padol jediný gól, Jiří Smejkal ním znížil stav na 2:3.

Trafil odkrytú bránku

Na začiatku tretej časti hry Česi troma gólmi za necelé tri minúty otočili skóre na 5:3. Jeremyho Swaymana prekonali dvakrát David Pastrňák a raz Roman Červenka.

V 55. minúte strelil šiesty gól Česka David Kämpf, a to vo vlastnom oslabení. V 59. minúte ten istý hráč trafil odkrytú bránku.





Thomas Bordeleau vzápätí znížil stav na 4:7, no Pastrňák pol minúty pred koncom zavŕšil hetrik presilovkovým gólom na konečných 8:4. Karel Vejmelka a Marekom Langhamerom pomohli k triumfu dokopy 21 zákrokmi, Swayman čelil 33 strelám.

Výsledok zápasu o 3. miesto na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku: Česko - USA 8:4 (1:3, 1:0 6:1) Góly: 16. Černoch (Flek, Stránský), 33. Smejkal (Sklenička, Kundrátek), 41. Pastrňák (Hertl, Zohorna), 43. Červenka (Krejčí), 44. Pastrňák (Jordán, Hertl), 55. Kämpf (Smejkal), 59. Kämpf (Smejkal), 60. Pastrňák (Hertl, Červenka) - 10. Kuhlman (Meyers, Peeke), 13. Gaudette (Boldy, Tynan), 20. Kuhlman (Schmidt, Lafferty), 59. Bordeleau (Watson, Hayden) Známe konečné poradie MS 2022: 3. Česko, 4. USA, 5. Švajčiarsko, 6. Švédsko, 7. Nemecko, 8. Slovensko, 9. Dánsko, 10. Lotyšsko, 11. Rakúsko, 12. Francúzsko, 13. Nórsko, 14. Kazachstan, 15. Taliansko, 16. Veľká Británia

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

