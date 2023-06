Česko umožní voľný vstup zaočkovaným osobám, rovnaké podmienky očakáva od Slovenska

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Česká republika od polovice mája umožní občanom susedných krajín a niektorých ďalších členských štátov Európskej únie voľne vstupovať na jej územie. Pre voľný vstup občanov susedných štátov na svoje územie Česko stanovilo jedinú podmienku, a to aby najmenej dva týždne pred príchodom boli zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

ČR svoje rozhodnutie vo štvrtok zverejnila v čase, keď krajiny EÚ diskutujú o zavedení COVID certifikátov s cieľom uľahčiť cestovanie v bloku počas tohto leta.

Predseda českej vlády Andrej Babiš uviedol, že krajina rokuje s Rakúskom, Nemeckom, Poľskom, Slovenskom, Slovinskom a Maďarskom o tom, aby rovnaký postoj zaujali voči českým občanom a umožnili im voľný vstup na svoje územie. Nasledovať by mali rokovania aj s ďalšími krajinami, napríklad s Chorvátskom a Bulharskom.

