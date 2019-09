Českí poslanci odsúdili návrh zákona o okupácii Československa, Rusi chcú vraj falšovať dejiny

PRAHA 6. júna (WebNoviny.sk) - Českí poslanci odsúdili návrh ruského zákona, ktorý by uznal vojakov zúčastňujúcich sa v roku 1968 na okupácii Československa za vojnových veteránov.

Rusko má podľa poslancov ambície prepisovať a falšovať dejiny. České ministerstvo zahraničia už ruský návrh kritizovalo, informujú Novinky.cz.

Chcú prepisovať dejiny

"Bola to okupácia. Bol to vojnový akt a bolo to porušenie medzinárodného práva. Je to testovací balónik, ktorým si Rusko znovu testuje, kam môže dosiahnuť územie jeho vplyvu," uviedla v pléne poslankyňa za ODS Miroslava Němcová.

Z úcty k tým, ktorí boli okupáciou v auguste 1968 zasiahnutí, by nemala Snemovňa podľa mnohých poslancov mlčať.

"Ruská zahraničná politika má ambície prepisovať a falšovať dejiny. Tí, ktorí sem vtedy vstúpili, boli okupanti, a nie hrdinovia a vojnoví veteráni," povedal v pléne líder STAN Vít Rakušan.

Pokus legitimizovať okupáciu

Poslanci po viac ako dvojhodinovej diskusii v stredu prijali uznesenie od ľudovcov, v ktorom napríklad konštatujú, že okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy bola porušením medzinárodného práva.

Zásadne odmietajú navrhované zdôvodnenie novely, ktoré konštatuje oprávnenosť vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa 21. augusta 1968 v súvislosti s plnením úloh pri potlačení tzv. Pokusu o štátny prevrat v ČSSR.

Prijatie zákona by podľa neho znamenalo vážne porušenie zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českom a Ruskom z roku 1993.

Prijali aj uznesenie, ktoré navrhovala SPD s tým, že snaha časti ruských politikov priznať status veteránov účastníkom invázie do Československa je odporný pokus legitimizovať okupáciu. S prijatými uzneseniami by mal ruskú stranu zoznámiť predseda Snemovne Radek Vondráček, uvádzajú Novinky.

