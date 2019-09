Českí archeológovia našli striebornú sekeru z čias Veľkej Moravy, očakávajú ďalšie vzácne nálezy

BRATISLAVA 31. mája (WebNoviny.sk) - Českí archeológovia objavili neďaleko Jičína vzácny nález - sekeru zdobenú striebrom, ktorú datujú do čias Veľkej Moravy.

Podľa českého servera iDnes.cz, ktorý o novom úlovku archeológov v piatok informoval, ide o unikátny nález na české aj stredoeurópske pomery.

Nájdených predmetov z raného stredoveku totiž podľa iDnes.cz nie je veľa. Archeológovia zatiaľ odmietajú zverejniť presné miesto, kde k nálezu došlo, pretože sa obávajú toho, že by nepovolané osoby nálezisko vydrancovali. Očakávajú, že sa na ňom možno podarí nájsť aj ďalšie vzácne predmety.

"Zaujímavé na tejto sekere je predovšetkým to, že je zdobená striebrom. Predbežne nález datujeme do 9. storočia nášho letopočtu, teda do obdobia Veľkej Moravy. Podobný nález na území našej republiky zatiaľ nemáme. Doteraz sa nepodarilo nájsť analógie ani z územia strednej Európy," cituje iDnes.cz archeológa z Hradca Králové Ondřeja Herčíka.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !