Česká koruna je čoraz silnejšia. Čo to znamená pre Slovákov?

Niektorí počas leta necestujú na exotické dovolenky, no cielia na naše susedné krajiny.

Ak ste v minulosti vycestovali za rodinou alebo na výlet do Česka, boli ste zvyknutí, že jedno euro je zhruba 25 až 27 českých korún.

Takýto výmenný kurz platil podľa investičnej platformy Portu celú dekádu medzi rokmi 2010 až 2020. Odvtedy sa však česká koruna významne posilnila, predovšetkým pre promptné rozhodnutia Českej národnej banky zvýšiť základnú úrokovú sadzbu.

Česi si môžu dovoliť viac

Ako skonštatoval analytik Portu Marek Malina, dnes dostanete pri výmene eura namiesto obvyklých 25,5 CZK len 24,15 CZK. To podľa analytika znamená, že výlet do Prahy sa Slovákom predražil o zhruba 5 % len pre vývoj menového kurzu.

„Pre lepšiu ilustráciu, víkendový výlet v Prahe, počas ktorého miniete 14 000 korún, by stál ‚po starom‘ 588 eur. Dnes by to bolo necelých 620 eur. Opačne to je pri ceste českých turistov na Slovensko. Vďaka silnejšej korune si môžu dovoliť minúť za rovnakú výplatu v Tatrách alebo v Bratislave viac,“ poznamenal Malina.

Maďarský forint a poľský zlotý

U južných susedov sa maďarský forint od roku 2012 voči euru konštante oslabuje. Zatiaľ čo v roku 2012 sme za hranicami dostali za euro menej ako 300 maďarských forintov, v októbri minulého roku to bolo 430 forintov. Za desaťročie sa tak euro posilnilo voči forintu až o 50 %.

„Inými slovami, ľudia si mohli pri príchode do Maďarska za rovnaký plat užiť výrazne viac ako v minulosti. Odvtedy sa však forint voči euru posilňuje a aktuálny výmenný kurz je 379 forintov za jedno euro,“ uviedol analytik.





Slovákom sa oproti minulému roku výlet do Maďarska predražil už len z dôvodu výmenného kurzu. Oproti októbru až o 12 %. Minulý rok by sme na 250 000 forintov potrebovali 581 eur, dnes je to 660 eur. To predstavuje rozdiel 59 eur. K nepriaznivému vývoju kurzu treba pripočítať podľa Malinu aj infláciu. Maďarsko ju má vôbec najvyššiu v EÚ. V júni dosiahla až 20,1 %.





Podobné je to podľa analytika s poľským zlotým. Ten sa voči euru za posledný rok posilnil o 6,1 %. To znamená, že výlet do Poľska vyjde taktiež drahšie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

