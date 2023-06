Česi zrušia zákaz vycestovať, otvoria viaceré predajne a obchody s obuvou

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Česká republika plánuje postupne začať uvoľňovať niektoré opatrenia, ktoré doteraz zaviedla v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Ako v pondelok informoval český minister vnútra Jan Hamáček, s platnosťou od 14. apríla by chcela vláda zrušiť úplný zákaz vycestovania do zahraničia.

Po návrate rovno do karantény

Vycestovanie z krajiny sa však bude riadiť presnými pravidlami, ktoré by vláda ešte len mala určiť na svojom pondelňajšom rokovaní. Po návrate bude musieť ísť každý do karantény.

Hamáček vyhlásil, že krajina bude dodržiavanie pravidiel cezhraničného cestovania prísne kontrolovať a určite sa uvoľnením opatrení "neotvára možnosť zájsť si do Drážďan na nákupy".





Vláda okrem toho začne postupne uvoľňovať aj zákaz fungovania viacerých obchodov. Podľa premiéra Andreja Babiša by malo ísť predovšetkým o papiernictva a predajne obuvi.





Uvoľniť opatrenia by sa mali aj pri stavebninách či železiarstvach, kam momentálne majú povolený vstup len živnostníci, no po novom by ho mali mať opäť všetci.

Prísne opatrenia budú platiť naďalej

V každom prípade však budú musieť všetky obchody dodržiavať prísne opatrenia vrátane kontrolovania rozostupov medzi zákazníkmi stojacimi v rade, ktoré budú musieť byť najmenej dvojmetrové.





"V predajni musí byť aktívny zásah proti zhlukom zákazníkov, a zaistené riadenie radov čakajúcich zákazníkov," cituje Česká televízia premiéra Babiša.





Česká vláda nebude zatiaľ nič meniť na pravidle, že pobyt vonku je povolený len samostatne alebo vo dvojici, a to len v odôvodnených prípadoch. Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky Českej televízie.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?