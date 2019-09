Česi utŕžili vo Wembley historický debakel. Robili sme hlúpe chyby, priznáva tréner Šilhavý

LONDÝN 23. marca (WebNoviny.sk) - Českým futbalistom sa podarilo prepísať neslávnu štatistiku. Piatková prehra 0:5 proti Anglicku na londýnskom Wembley bola najvyššou pre reprezentačný výber tejto krajiny v histórii samostatnosti.

S päťgólovým prídelom sa museli zverenci trénera Jaroslava Šilhavého vyrovnať v rámci A-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Napodobnili výsledok niekdajšej federácie spred takmer 64 rokov. Československo vtedy prehralo na MS 1954 s Rakúskom rovnakým rezultátom.

Na prehre našiel aj pozitíva

"Výsledok je nesmierne krutý, ale stál proti nám veľmi kvalitný súper. Robili sme hlúpe chyby a ani zďaleka sme sa nedokázali vyrovnať rýchlosti domácich mladíkov či kvalite súpera v zakončení," konštatoval po zápase Šilhavý v rozhovore pre web idnes.cz.

Na vysokej prehre napriek tomu dokázal nájsť pozitíva. "Videl som snahu hráčov až do poslednej minúty. Za to, ako makali do poslednej minúty, si zaslúžia pochvalu. Tento výsledok nás v konečnom dôsledku môže posilniť," doplnil.

"Z tohto duelu sa musíme poučiť a do budúcna sa vyvarovať podobných chýb. Angličania majú veľký tím a kvalitu ukážu najmä doma, keď ich podporí plné Wembley. Hrať sa však s nimi dalo. Boli pasáže, keď sme mali šance," vyjadril sa po zápase český reprezentant Tomáš Souček, ktorý v drese svojho klubového zamestnávateľa Slavie Praha iba nedávno oslávil prekvapivý postup do štvrťfinále Európskej ligy UEFA.

"Zošívaným" v kádri so Slovákom Miroslavom Stochom sa podarilo vyradiť španielsky FC Sevilla, tentoraz ale v Česku radosť nevládla. "Rozdiel bol v tom, že v Slavii sme mali šťastie, teraz sa to proti nám obrátilo. V takýchto stretnutiach potrebujete dostať zo seba maximum a zároveň mať aj trošku šťastia," myslí si Souček.

Spokojnosť na domácej strane

Spokojnosť vládla na domácej strane. Štvrtý tím ostatných MS v Rusku po úspešnom vstupe do kvalifikácie o účasť na ME 2020 velebili najmä Raheema Sterlinga, ktorému sa v stretnutí podarilo streliť hetrik.

Na Wembley si naposledy pripísal tri góly v jednom meraní síl Jermain Defoe v roku 2010 proti Bulharsku. "Bol poriadne nabudený, vyzeral tak celý týždeň na tréningoch. Bol to pre neho špeciálny večer," povedal tréner "Albionu" Gareth Southgate na adresu svojho zverenca, citoval ho web denníka The Guardian.





