Černákovi sa v NHL plní sen, „blesky“ sú na čele profiligy a spolupracuje s McDonaghom

TAMPA BAY 24. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák sa vo svojej štvrtej sezóne v zámorí dočkal naplnenia sna. V polovici novembra debutoval v NHL vo farbách tímu Tampa Bay Lightning, odvtedy pridal ďalších päť štartov a dovedna tri asistencie. "Blesky" sú spolu s Nashvillom na čele celej profiligy, nálada v kabíne je preto výborná.

Ašpiranti na Stanleyho pohár

"V tíme je dobrá atmosféra. Uvedomujeme si, že patríme medzi ašpirantov na zisk Stanleyho pohára. Snažíme sa vyhrať každý zápas. Nepozeráme sa však príliš dopredu a sústredíme sa na každý duel. Vieme, že máme dobrý tím," priznal 21-košický rodák v rozhovore pre Rádio Slovensko RTVS.

Mladý bek si naplno užíva šancu, ktorú dostal. "Je fakt úžasný pocit hrať s najlepšími hráčmi na svete, či už sú to Steven Stamkos, Victor Hedman alebo Ryan McDonagh. Všetci majú veľa skúseností a som rád, že môžem byť v tomto tíme. Všetci mi pomáhajú, pred zápasom aj počas neho. Som rád, že som práve v Tampe. Mne osobne pomáha asi najviac Ryan McDonagh, je to moja obranná dvojička. Stále sme v kontakte a som rád, že som práve s ním. Bol dlhoročný kapitán v NY Rangers. Má veľa skúseností a môže mi pomôcť na ľade aj mimo neho. Som rád, že som v obrane práve s Ryanom," pokračuje Erik Černák.

Tampe Bay sa darí aj v ofenzíve, vo svojom kádri má viacero kvalitných strelcov. "Máme v útoku dobrých hráčov, či už je to Steven Stamkos, Nikita Kučerov alebo J. T. Miller. Všetci majú dostatok schopností a vedia ´urobiť hru´ na ľade. Je radosť by s nimi na ľade a užívať si to," ozrejmil slovenský hokejista pre Rádio Slovensko.

Chce hrať čo najlepšie

Erik Černák dostal šancu od trénera Jona Coopera, pretože elitný obranca Anton Straalman je zranený. Aké to bude, keď sa Švéd zotaví? "Neviem, čo bude po jeho návrate, o týchto veciach so mnou v klube nerozprávajú. Ja sa snažím hrať zodpovedne a v každom zápase ukázať to najlepšie, čo vo mne je. Chcem čo najviac pomáhať tímu. Keď som v zostave, chcem hrať čo najlepšie a užívať si to. Myslím si, že hrám zodpovedne vzadu a súperov sa snažím atakovať fyzicky, nedať im priestor. Snažím sa získavať puky, zakladať a podporovať útoky. To chcem robiť v každom zápase a v každom striedaní," poznamenal dvojnásobný slovenský šampión s Košicami a držiteľ bronzu z MSJ v sezóne 2014/2015.

Keďže kedykoľvek môže vedenie "bleskov" poslať Černáka späť na farmu, zatiaľ býva v hoteli. "Anton Straalman je zranený, takže neviem, ako dlho v prvom tíme zostanem. Verím, že som doteraz ukázal dobré výkony a v prvom tíme zostanem čo najdlhšie," povedal pre Rádio Slovensko.

Spomenutý kouč Cooper slovenského obrancu vychválil po jeho debute v zápase proti Buffalu Sabres. Černák patrí medzi najvyšších hráčov v tíme, napriek tomu je poriadne rýchly.

"Je pravda, že na moju výšku som celkom pohyblivý a výbušný. Snažím sa to využívať, či už pri mantineloch alebo v situáciách jeden na jedného. Viem, že mám na svoju výšku dobrú rýchlosť, snažím sa to využívať. To sú moje prednosti," myslí si Erik Černák.





