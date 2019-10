Černák je pripravený reprezentovať Slovensko na MS v hokeji, Pánikova poistka stále nevyriešená

INNSBRUCK 21. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou už päť zápasov v rámci prípravy na májový svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v Bratislave a Košiciach.

Počas budúceho týždňa sa k mužstvu pripoja aj prvé posily z NHL, do defenzívy pribudnú Andrej Sekera s Christiánom Jarošom a do útoku Tomáš Tatar. Stále nie je istý príchod krídelníka Arizony Coyotes Richarda Pánika, ktorého situáciu komplikuje nevyriešená poistka.

Jeden z brankárov odíde

"Je to stále v štádiu riešenia. Niekedy v úvode ďalšieho týždňa by sme to mali sfinalizovať," povedal generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan vo videu zverejnenom na facebookovom profile webu hokejportal.net.

Slovákov najbližšie čaká prípravný dvojzápas s Českom na domácom ľade, v piatok 26. apríla sa predstavia v Trenčíne a o deň neskôr v Nitre. Okrem hráčov zo zámoria pribudnú do kádra aj hokejisti z Česka či finalisti najvyššej slovenskej súťaže.

"Pridá sa k nám Čiliak z Komety Brno, čo znamená, že jeden z trojice brankárov v súčasnej nominácii bude musieť odísť. V obrane sa objavia Sekera s Jarošom a v útoku to budú možno štyria či piati hráči. Ich presné mená ešte neviem povedať. S trénermi sa o tom budeme rozprávať," hovoril Šatan.

Čaká na výsledok z Bostonu

Po neúspechu Tampy Bay Lightning v play-off zámorskej NHL je pre potreby slovenskej reprezentácie k dispozícii obranca Erik Černák, ktorý reagoval na pozvánku do národného tímu pozitívne.

"Volali sme spolu asi pred dvoma dňami a je nachystaný pridať sa k nám, ale bude to až na zraze v Poprade. Hovoril som aj s jeho generálnym manažérom, klub ho uvoľnil," pokračoval Miroslav Šatan, ktorého budú možno čoskoro čakať ďalšie telefonáty do zámoria.

Boston Bruins so Zdenom Chárom a Jaroslavom Halákom totiž delí jediná prehra od konca v bojoch o Stanleyho pohár. "Ak niekto vypadne, ihneď ho budem kontaktovať," dodal 44-ročný rodák z Topoľčian.





