Černák bol pri prehre Tampy, Tatar triumfoval proti Torontu

27.10.2019 (Webnoviny.sk) - Štyria slovenskí hokejisti si zahrali v sobotňajších zápasoch NHL. Tomáš Tatar pomohol k triumfu Montrealu nad Torontom 5:2 jednou asistenciou aj plusovým bodom. Zdeno Chára sa stal treťou hviezdou zápasu, v ktorom jeho Boston v repríze zatiaľ poslednej finálovej série Stanleyho pohára zdolal úradujúceho šampióna St. Louis 3:0.

Sekera musel predčasne ukončiť zápas so zranením. Podľa oficiálneho webu NHL v siedmej minúte záverečnej tretiny pri súboji o puk s Nickom Bjugstadom ramenom narazil na mantinel a z ľadu mu museli pomôcť zdravotníci. Podľa trénera Dallasu Jima Montgomeryho by však jeho zranenie nemalo byť vážne a bude zrejme posudzované zo dňa na deň.

Tatar má solídnu sezónu

Tomáš Tatar má zatiaľ solídnu sezónu v prvom útoku Montrealu, z 11 zápasov vydoloval 8 kanadských bodov (3+5). Ten zatiaľ posledný bol asistencia na prvom góle Brendana Gallaghera. Našiel ho takmer naslepo elegantnou zadovkou a Gallagher na dva razy prekonal Michaela Hutchinsona. Toronto v kanadskom súboji vyrovnalo z 0:2 na 2:2, ale Montreal troma gólmi v tretej tretine preklopil víťazstvo na svoju stranu. Dva góly strelil Jonathan Drouin a oba z únikov jeden proti jednému. V prvom prípade zvolil blafák do bekhendu a v druhom priamu strelu.

Montreal strelil ešte jeden gól z únikovej situácie, už po siedmich sekundách tretej tretine takto Joel Armia zvýšil na 4:2 pre Canadiens. "V tejto súťaži nie je veľa šancí dostať sa do brejkových situácií. Chcel som teda ukázať, že ak sa mi naskytne možnosť, viem ju využiť. A som rád, že vo dvoch prípadoch sa mi to aj podarilo," uviedol Jonathan Drouin na portáli NHL. "Nedostane sa často do brejkov, ale dnes sme mali šťastie. Keď sa vám vydarí ich zakončiť, sú z toho veľké góly," pridal názor Brendan Gallagher. Montreal ukončil sériu desiatich zápasov proti Torontu bez víťazstva v riadnom hracom čase. Slovenský obranca z tímu Maple Leafs Martin Marinčin zostal zasa iba medzi náhradníkmi.

V súboji Boston - St. Louis (3:0) sa Zdeno Chára predviedol bohatým štatistickým zápisom. Štyridsaťdvaročný kapitán Bruins odohral 21 minút s jednou strelou, tromi bodyčekmi, tromi zablokovanými strelami a dvomi trestnými minútami. Stal sa treťou hviezdou. Tou prvou bol fínsky gólman Tuukka Rask, ktorý dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom a predviedol 47. shutout kariéry v NHL. Honor druhej hviezdy získal český útočník David Pastrňák, ktorý jedenástym gólom v sezóne potvrdil status topkanoniera súťaže. Pastrňák je momentálne na nezastavenie. V posledných ôsmich zápasoch nastrieľal 11 gólov a pridal aj 7 asistencií.

"Neporovnával by som už tento zápas s tými finálovými o Stanleyho pohára. Predsa len je už iná sezóna a aj tímy sa pomenili. Bola to však veľká sobota v našom podaní," skonštatoval Tuukka Rask. "Naša druhá tretina nebola dobrá, pôsobili sme trochu lenivo v hre s pukom. Prvá a tretia tretina boli dobré, ale celkovo vieme hrať lepšie," podotkol Craig Berube z lavičky St. Louis.

Černák so štyrmi bodyčekmi

Súboj Tampa Bay - Nashville (2:3 pp) rozhodol vo štvrtej minúte predĺženia hosťujúci obranca Ryan Ellis, jeho kolega z defenzívy Predators Roman Josi sa zaskvel tromi bodmi (1+2). Slovenský obranca v drese Tampy Bay Erik Černák previedol štyri bodyčeky, spolu s Mattom Irwinom z Nashvillu najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade.

Černák celkovo odohral 23:20 min a tiež dvakrát vystrelil na bránku. V 15. min prvej tretiny košický rodák nešťastne tečoval strelu Calleho Järnkroka, ktorou hostia v presilovke otvorili skóre zápasu. "Nikdy sa nevzdávame. To je naša devíza. V druhej tretine sme prehrávali 1:2 a v tých momentoch nás podržal brankár Saros. Potom sme sa znova ´nakopli´ a nakoniec zvíťazili," uviedol Roman Josi.

Sumár NHL sobota Montreal - Toronto 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Tomáš Tatar (Montreal) odohral 18:06 min, 1 asistencia, 4 strely, 1 plusový bod Boston - St. Louis 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Zdeno Chára (Boston) odohral 21:00 min, 1 strela, 3 "hity", 3 zablokované strely, 2 trestné minúty Tampa Bay - Nashville 2:3 po predĺžení (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1) Erik Černák (Tampa Bay) odohral 23:20 min, 2 strely, 4 "hity"

Dallas - Pittsburgh 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) Andrej Sekera (Dallas) odohral 13:34 min, bez zápisu Carolina - Chicago 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Philadelphia - Columbus 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) Colorado - Anaheim 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Minnesota - Los Angeles 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Winnipeg - Calgary 2:1 po predĺžení (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)





