Čerešničkou na torte mohol byť tretí gól v zápase s Maďarskom, Pekaríkovu radosť prekazil ofsajd

TRNAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti si po štvrtkovom víťazstve nad Maďarmi (2:0) v Trnave pripísali do tabuľky E-skupiny kvalifikácie ME 2020 premiérové tri body. Triumf nad susedom spoza južnej hranice, navyše "na nulu", si veľmi vážil aj dlhoročný pilier slovenskej defenzívy Peter Pekarík.

Začiatok je dôležitý

"Každý bod v kvalifikácii je cenný. Verím, že ich budeme ďalej zbierať. V minulom cykle o postup na MS 2018 sme sa presvedčili, že začiatok je dôležitý," uviedol druhý najskúsenejší hráč tímu trénera Pavla Hapala v pozápasovom rozhovore v mixzóne Štadióna Antona Malatinského.

Tridsaťdvaročný Žilinčan nastúpil vo štvrtok na svoj 86. reprezentačný duel. Po nedávnom zranení lýtkového svalu sa na ihrisku cítil nad vlastné očakávania. "Bol som vďačný za tento zápas, pretože ´ostrý´ bundesligový duel som naposledy odohral koncom decembra. Potom prišli zdravotné problémy a v plnom tréningovom zaťažení som bol iba dva týždne. Bol som prekvapený, že moja kondícia postačila na deväťdesiat minút. Cítil som sa dobre, bonus navyše sú tri body, ktoré sme získali," prezradil Pekarík.

V závere zápasu v 82. min sa už-už tešil z tretieho gólu v národnom drese, no radosť mu zmaril ofsajdový verdikt. Slovákov to však nemuselo dlho mrzieť, keďže o tri minúty neskôr pridal víťaznú poistku Albert Rusnák.

Naplnili sa očakávania

"Spočiatku som sa tešil, ale potom som zbadal zdvihnutú zástavku postranného rozhodcu. Hneď som vedel, že to bol ofsajd, čo je škoda. Bola by to taká čerešnička na torte," bolo ľúto Pekaríkovi,, že jeho "trefa" napokon neplatila.

A ako hodnotí obranca Herthy Berlín výkon slovenského mužstva pri vstupe do kvalifikácie ME 2020? "Myslím si, že absolútne do bodky sa naplnili očakávania, ktoré sme od tohto zápasu mali. Tréneri nás pripravovali na to, že Maďari budú veľmi agresívni v súbojoch, budú nás vysoko napádať a do prestávky sme s tým trochu mali problémy. Pomohol nám však gól Ondreja Dudu na konci prvého polčasu. Súper to musel po zmene strán otvoriť, čo nám vyhovovalo," skonštatoval Pekarík.

