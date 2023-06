Ceny rezidenčných novostavieb v Bratislave zaznamenali v treťom štvrťroku 2020 ďalší nárast

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ceny rezidenčných novostavieb v Bratislave vzrástli v treťom štvrťroku 2020 o viac ako 14 percent. Vyplýva to zo správy spoločnosti Bencont Investments o vývoji trhu nových bytov v Bratislave.

"Zatiaľ čo koronakríza zamávala trhom kancelárskych a obchodných nehnuteľností, tie rezidenčné, naopak, zaznamenali ďalší cenový nárast. To platilo aj v treťom štvrťroku, keď ceny rezidenčných novostavieb v Bratislave dosiahli nárast 14,4 percenta," uvádza spoločnosť.

Nové projekty priniesli stovky bytov

Ku koncu tretieho štvrťroku 2020 analytici Bencont Investments na trhu novostavieb v Bratislave evidovali 96 projektov, resp. etáp väčších projektov, ktoré spolu ponúkali takmer 2 700 bytov.

"V priebehu štvrťroku rozšírilo ponuku 16 nových projektov, ktoré spolu priniesli viac ako 600 bytov. V prevažnej väčšine išlo o cenovo dostupnejšie bývanie v okrajových lokalitách Bratislavy," uvádza spoločnosť.

Podľa hlavného analytika spoločnosti Rudolfa Bruchárika je dôvodom stúpajúcej ceny bytov napriek kríze ich obmedzená ponuka.





"Prvotné reakcie hovorili o prepade cien nehnuteľností v dvojciferných číslach, no aj napriek tejto pôvodnej panike k prepadu neprišlo. Obmedzená ponuka bytov, najmä tých v strednom segmente bývania, dovolila predávajúcim ponechať ceny na rovnakých úrovniach," vysvetlil.

Pokles cien sa nepredpokladá

Podľa spoločnosti dopytová strana ostala silná, keď kúpna sila obyvateľstva klesla len minimálne.





"Situácia by musela byť veľmi vážna na to, aby pri tak obmedzenej ponuke bytov zamávala cenou novostavieb v Bratislave," uvádza spoločnosť a dodáva, že dopytu do veľkej miery stále nahrávajú nízke úrokové sadzby.





„Ľudia sa opäť viac obracajú na bezpečnejšie formy investícií, čo najmä na Slovensku predstavujú práve nehnuteľnosti. To môže priniesť ďalší rast dopytu, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v náraste cien," vysvetlil Bruchárik a dodal, že z uvedených dôvodov aj napriek neistote v hospodárstve nie je predpoklad poklesu cien nehnuteľností.

