Ceny nových bytov a domov poklesli, najviac v jednom kraji

Nehnuteľnosti určené na bývanie boli síce na konci roka drahšie o 2,1 % v porovnaní s letom, avšak v medziročnom porovnaní sa predávali lacnejšie o 1,1 %.

Dôvodom bolo znižovanie cien nových bytov a domov. Rozkolísaný vývoj cien zaznamenal Štatistický úrad SR v regiónoch Slovenska, najmä pri starších nehnuteľnostiach.

Existujúce nehnuteľnosti, to znamená tie, ktoré boli prvýkrát zapísané do katastra nehnuteľností pred viac ako troma rokmi, sa v poslednom štvrťroku minulého roka v priemere predávali za rovnaké ceny ako pred rokom.

Ceny nehnuteľností medzikvartálne vzrástli

Lacnejšie ako pred rokom sa však predávali nové nehnuteľnosti a to už tretí štvrťrok za sebou, približne o 4 %. Ak by sme sa však na vývoj pozreli z dlhodobého hľadiska, v porovnaní s priemerom roka 2010, boli by aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 83,2 %.





Z regionálneho hľadiska ceny nehnuteľností medzikvartálne vzrástli v siedmich spomedzi ôsmich krajov Slovenska, najvýraznejšie o 3,9 % v Bratislavskom kraji. Lacnejšie sa predávali len v Nitrianskom kraji.





Pri existujúcich nehnuteľnostiach ceny medzikvartálne stúpli v šiestich z ôsmich regiónov Slovenska, najdynamickejšie v Banskobystrickom kraji takmer o sedem percent.

Mierne zlacňovanie z predošlého obdobia pretrvalo v Prešovskom a Trenčianskom kraji. Nové nehnuteľnosti v porovnaní s letom v piatich krajoch zdraželi, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o šesť percent. Pokles cien nových domov a bytov sa prejavil v Banskobystrickom, Trnavskom a najviac o 7,5 % percent v Nitrianskom kraji.

Zásadnejšie medziročné poklesy

Naďalej však boli ceny nehnuteľností vo väčšine regiónov nižšie ako pred rokom, výnimkou boli len Nitriansky a Trnavský kraj. Zásadnejšie medziročné poklesy sa odzrkadlili najmä pri nových nehnuteľnostiach, až v piatich krajoch to bolo o viac ako 5 %.

Najvýraznejší pokles nových domov a bytov o 9 % bol v Banskobystrickom kraji. Výrazne lacnejšie ako pred rokom sa predávali novostavby aj v Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji.





Aj napriek tomu, že na celoslovenskej úrovni ceny starších nehnuteľností medziročne zostali nezmenené, vývoj v jednotlivých krajoch bol pomerne dynamický a rozmanitý. Poklesy cien existujúcich domov a bytov v piatich krajoch však totálne prekryli rýchlejšie rasty vo zvyšných troch krajoch.

Lacnejšie, do štyroch percent, sa predávali tieto nehnuteľnosti najmä v Trnavskom a Banskobystrickom kraji, mierne lacnejšie aj v Bratislavskom kraji. Úplne opačný trend rastu cien starších domov a bytov nastal predovšetkým v Nitrianskom kraji, kde ceny medziročne vyskočili ceny o 7,2 % a v Trnavskom kraji rástli o 4,8 %. Nepatrný rast zaevidoval aj žilinský región.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

